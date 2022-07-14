100 млрд тенге хотят выделить на борьбу с коронавирусом в Казахстане в 2022 году

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danilov 15 Июля 2022 в 18:15:50
"На этот год запланировано 100 млрд тенге на борьбу с коронавирусом. Это и на закуп вакцин, и на лечение пациентов, и на те надбавки, которые получают наши медработники, которые работают в опасных условиях. Если сравнить с прошлым годом, это в 6 раз меньше, чем мы в прошлом году потратили, так как в госпиталях все меньше пациентов. И потом, прошло всего полгода, в этом году вторая волна начинается. Еще мы посмотрим, но запланировано денег вот столько. При каких-то сценариях на осень-зиму всегда есть возможность пересмотреть бюджет", – сообщила министр.
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