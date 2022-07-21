ТШО кормилица

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danilov 21 Июля 2022 в 09:10:32
ТШО самый крупный налогоплательщик в стране. В прошлом году он внёс в бюджет страны 1,7 трлн тенге. И дополнительно к этому примерно на такую же сумму закупил казахстанские товары и услуги. Это единственная компания, чьи выплаты в бюджет измеряются в триллионах. При этом чистая прибыль самого ТШО «всего» около 1 трлн тенге. То есть налогами и пошлинами компания отдала даже больше, чем у неё осталось на выплату дивидендов и развитие.
Кроме прямых налогов ТШО выплачивает Казахстану роялти, обучает, строит, занимается благотворительностью и многое другое. В 2020 году на фоне пандемии и нефтяного кризиса вклад ТШО в экономику упал на 37,7%, но сейчас восстанавливается.
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