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Экономика
ТШО кормилица
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danilov 21 Июля 2022 в 09:10:32
Многим, кажется, что нефть никак не влияет на их жизни и принадлежит каким-то другим дядям и тётям. Но более половины доходов казахстанского бюджета это нефть, либо напрямую через налоги и пошлины, либо через Нацфонд.

ТШО самый крупный налогоплательщик в стране. В прошлом году он внёс в бюджет страны 1,7 трлн тенге. И дополнительно к этому примерно на такую же сумму закупил казахстанские товары и услуги. Это единственная компания, чьи выплаты в бюджет измеряются в триллионах. При этом чистая прибыль самого ТШО «всего» около 1 трлн тенге. То есть налогами и пошлинами компания отдала даже больше, чем у неё осталось на выплату дивидендов и развитие.

Кроме прямых налогов ТШО выплачивает Казахстану роялти, обучает, строит, занимается благотворительностью и многое другое. В 2020 году на фоне пандемии и нефтяного кризиса вклад ТШО в экономику упал на 37,7%, но сейчас восстанавливается.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Desperado 21.07.2022 в 09:48:36   # 800750
Считаю, что государство зря вывело все в конкурентную среду. Может я и банально рассуждаю, но например есть отрасли которые как в СССР должны были остаться в 100 % ведении государства. Это нефтедобыча, столовые в школах, медицина. Это на вскидку. Тогда и контроль качества был бы выше и деньги возможно налево не уходили бы.
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