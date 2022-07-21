Счетный комитет поднимает вопрос о целесообразности дальнейшей работы холдинга "Зерде"

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 21 Июля 2022 в 11:15:44
Расходы на содержание холдинга покрываются за счет дочерних организаций, что, в свою очередь, отрицательно влияет на размер выплаты дивидендов государству. За 2018-2021 годы холдинг использовал полученные дивиденды от дочерних организаций для покрытия своей убыточной деятельности. В структуре себестоимости услуг 66,3% занимает фонд оплаты труда, который также не покрывается за счет имеющихся доходов от деятельности, говорится в заключении СК.
Так, по данным госаудита, в "Зерде" за 2018-2021 годы общий объем закупок составил 2578,7 млн тенге, из них из одного источника – 1979,3 млн тенге, или 76,7% от общего объема закупок. Установлены факты создания искусственной конкуренции и формального проведения процедур закупок (тендер), что не отвечает принципам оптимального и эффективного расходования средств.
Также, как подчеркивают госаудиторы, в 2021 году холдингом проведена работа по функциональному анализу в 17 центральных госорганах и 4 местных исполнительных органах за счет бюджетных средств в размере 208,9 млн тенге, которая уже была проведена в 2021 году минэкономики в рамках своей прямой функции.
Указанное свидетельствует о несогласованности и отсутствии общей межотраслевой координации государственных органов, в результате чего понесены двойные расходы бюджетных средств, выразившиеся в проведении одних и тех же работ, отмечают аудиторы. Также они установили, что холдингом оплачены невыполненные объемы работ на общую сумму 35,9 млн тенге, в том числе: в 2018 году ТОО "Аль-Фараби Partners" не размещены материалы на телеграм-канале – 3,5 млн тенге; в 2021 году ТОО SOFTWAER FACTORY не проведено обследование субъектов информатизации – 32,4 млн тенге.
"Ввиду хронической убыточности, необеспечения реализации поставленных целей и задач, отсутствия экономической выгоды и существенного влияния на развитие IT-отрасли рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшей деятельности АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", – резюмируют в счетном комитете.
Напомним, национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде" – крупнейшая казахстанская государственная компания, созданная для развития современных инфокоммуникационных технологий. Холдинг образован в июле 2008 года согласно постановлению правительства Республики Казахстан и был создан в целях содействия развитию рынка инфокоммуникационных технологий и реализации прорывных проектов, формированию единой инфокоммуникационной среды.
Комментарии, по рейтингу, по дате