5 причин, почему доллар всё больше теряет свои позиции

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danilov 26 Июля 2022 в 15:20:49
Комментарии, по рейтингу, по дате
IMHO, пока не придумали другой, более удобный эквивалент стоимости товаров - доллару ничего не грозит.
Цитата: Hairless от 26.07.2022 09:24:24Вообще то в мире 4 резервные валюты. Доллар один из них. Пора бы его снести.
Вот его занесло...
IMHO, пока не придумали другой, более удобный эквивалент стоимости товаров - доллару ничего не грозит.
Вот его занесло...
IMHO, пока не придумали другой, более удобный эквивалент стоимости товаров - доллару ничего не грозит.
И Рогозин, и Медведев там деградировали окончательно. Чудо-страна и во власти чудаки))
И что же он не так сказал по-вашему мнению?
Цитата: walker от 26.07.2022 10:14:27
Этот мужик как бы председатель госдумы, а ума как у типичного в@тника.
И Рогозин, и Медведев там деградировали окончательно. Чудо-страна и во власти чудаки))
Этот мужик как бы председатель госдумы, а ума как у типичного в@тника.
И Рогозин, и Медведев там деградировали окончательно. Чудо-страна и во власти чудаки))
Это все эмоции, а где аргументы?
Цитата: GoodZone от 26.07.2022 11:00:17
walker 26.07.2022 в 16:14:27 # 801074
И что же он не так сказал по-вашему мнению?
walker 26.07.2022 в 16:14:27 # 801074
И что же он не так сказал по-вашему мнению?
Тут главное обосрать, накинуть гавнеца на вентилятор. А фактов ноль, вчера спорили с одним типом про Соловьева, о шедеврально просто улет. Но ни одного факта где Соловьёв соврал не привел. Так и живем, тупой учит умного, умный ниху не может сделать с тупым. Сплошное отрицалово, малолетки или боты укрвермахта, судя по фени, очень похоже.