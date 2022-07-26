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Экономика
5 причин, почему доллар всё больше теряет свои позиции
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danilov 26 Июля 2022 в 15:20:49
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 26.07.2022 в 15:24:24   # 801072
Вот его занесло...
IMHO, пока не придумали другой, более удобный эквивалент стоимости товаров - доллару ничего не грозит.
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  Desperado 26.07.2022 в 16:09:02   # 801073
Цитата: Hairless от 26.07.2022 09:24:24
Вот его занесло...
IMHO, пока не придумали другой, более удобный эквивалент стоимости товаров - доллару ничего не грозит.
Вообще то в мире 4 резервные валюты. Доллар один из них. Пора бы его снести.
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  walker 26.07.2022 в 16:14:27   # 801074
Этот мужик как бы председатель госдумы, а ума как у типичного в@тника.
И Рогозин, и Медведев там деградировали окончательно. Чудо-страна и во власти чудаки))
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  GoodZone 26.07.2022 в 17:00:17   # 801076
walker 26.07.2022 в 16:14:27 # 801074
И что же он не так сказал по-вашему мнению?
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  Desperado 26.07.2022 в 17:11:47   # 801077
Цитата: walker от 26.07.2022 10:14:27
Этот мужик как бы председатель госдумы, а ума как у типичного в@тника.
И Рогозин, и Медведев там деградировали окончательно. Чудо-страна и во власти чудаки))

Это все эмоции, а где аргументы?
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  Skype 26.07.2022 в 20:26:42   # 801085
Цитата: GoodZone от 26.07.2022 11:00:17
walker 26.07.2022 в 16:14:27 # 801074
И что же он не так сказал по-вашему мнению?


Тут главное обосрать, накинуть гавнеца на вентилятор. А фактов ноль, вчера спорили с одним типом про Соловьева, о шедеврально просто улет. Но ни одного факта где Соловьёв соврал не привел. Так и живем, тупой учит умного, умный ниху не может сделать с тупым. Сплошное отрицалово, малолетки или боты укрвермахта, судя по фени, очень похоже.
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  ka3ax001 26.07.2022 в 20:38:47   # 801088
Что еще раз доказывает: деньги - зло. Цените российское руководство, которое так заботливо избавляет россиян от «зла».
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  troll 26.07.2022 в 20:58:44   # 801091
золото конечно надежней, но предпочтения граждан скорее определяется теми препонами, которые создало государство для простых граждан в хранении и обмене валют. а так то любая валюта ничем не обеспечена. но из всего богатства выбора, на данный момент доллару пока альтернативы нет. ниже ступенью следует фунт стерлингов, но он не так популярен в наших степях.
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