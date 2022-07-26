Власти Казахстана разрешили банкам вывозить наличные российские рубли

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danilov 26 Июля 2022 в 15:46:27
«Разрешить банкам второго уровня Республики Казахстан до 31 августа 2022 года вывоз из Республики Казахстан наличных российских рублей в пределах накопленного объема в кассах данных банков второго уровня на 23:59 часов 1 июля 2022 года», — говорится в постановлении.
Ранее в Нацбанке пояснили, что в настоящее время в банках наблюдается накопление наличных российских рублей в объеме, превышающем спрос на внутреннем валютном рынке. Это связано с действующими ограничениями по вывозу наличной иностранной валюты из республики. Разрешение на вывоз рублей вводится в целях конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов.
В марте этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности, который запрещает вывоз из республики иностранной валюты на сумму более 10 тыс. долларов и золотых слитков.
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