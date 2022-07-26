Европа наращивает импорт угля из Казахстана

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danilov 26 Июля 2022 в 15:49:46
Казахстан с января по май поставил в страны ЕC 1,5 млн тонн угля, что почти вдвое больше, чем за весь 2021 год. Если в январе и феврале объёмы поставок составляли около 140–200 тыс. тонн, то после начала войны в Украине ежемесячно РК направляет в Евросоюз 300–400 тыс. тонн. При этом, например, год назад в апреле и мае экспорт казахстанского угля в Европу составлял лишь 60–70 тыс. тонн.
Частично российский уголь могут заменить Индонезия, Австралия, ЮАР и Колумбия. Одновременно европейские потребители изучают альтернативные варианты, среди которых РК, Танзания и Нигерия.
На данный момент большая часть казахстанского угля была поставлена в ЕС по морю с перевалкой в портах РФ или Прибалтики — 782 тыс. тонн (240 тыс. тонн за весь 2021 год). По железной дороге поставлено 635 тыс. тонн (540 тыс. тонн за весь 2021 год). Ещё 90 тыс. тонн казахстанского угля приехало в Германию по автодорогам. Этот крайне затратный способ доставки применяется редко: за 2021 год во все страны ЕС по автодорогам было доставлено лишь 8,2 тыс. тонн угля.
По данным Бюро нацстатистики, всего Казахстан в 2021 году экспортировал 29,2 млн тонн угля. Основными направлениями являются Россия (19 млн тонн), Швейцария (4,8 млн тонн) и Беларусь (1,9 млн тонн).
Несмотря на дружественные отношения между РФ и РК, транзит по российской территории иногда становился проблемным. В 2019 году Казахстан был недоволен тем, что Россия квотирует экспорт его угля на Украину.
Крупнейшими производителями угля в РК, занимающими более 50% рынка, являются “Богатырь Комир” и “Шубарколь комир”. Ещё 16% добычи приходится на АО ЕЭК, которое добывает энергетический уголь на разрезе Восточный по соседству с “Богатырём”.
По мнению главы аналитических исследований Альфа-банка Бориса Красноженова, у РК есть достаточно добывающих и обогатительных мощностей, чтобы нарастить экспорт энергетического угля в ЕС. Качество казахстанского угля приемлемо для европейских ТЭС, основным вопросом остаётся логистика. Использование мощностей РЖД имеет определённые технические и юридические ограничения из-за введённых ЕС санкций. Потенциально, считает Красноженов, РК может развивать порт Актау на Каспийском море и наладить экспорт через Азербайджан и Грузию, но это займёт время и потребует инвестиций.
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Пастафариан 26.07.2022 в 17:53:50 # 801079