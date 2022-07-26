Казахстан готовится подписать соглашение ЕАЭС о снятии валютных ограничений

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danilov 26 Июля 2022 в 16:34:01
«Одобрить прилагаемый проект соглашения о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и принятии мер либерализации», - говорится в проекте постановления правительства Казахстана.
Подписантами соглашения указаны правительства и центральные банки Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана и России.
Согласно самому соглашению, покупка и продажа (конверсия) иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков) на территориях государств-членов осуществляются в порядке, установленном валютным законодательством государства, на территории которого проводится соответствующая операция. При этом, запрещается использование иностранной валюты при проведении расчетов на территории государства-члена, за исключением случаев, предусмотренных соглашением и законодательством этого государства.
Государства-члены не применяют валютные ограничения в отношении следующих валютных операций, осуществляемых резидентами государств-членов:
1) расчеты между резидентами одного государства-члена и резидентами другого государства-члена, связанные с передачей товаров, выполнением работ, оказанием услуг и передачей информации в пределах таможенной территории союза;
2) расчеты по операциям, связанным с приобретением резидентами одного государства-члена акций, долей, cвнесением вкладов (паев) в целях обеспечения участия в уставном капитале (уставном фонде) юридического лица – резидента другого государства-члена;
3) расчеты между резидентами одного государства-члена и резидентами другого государства-члена, связанные с приобретением через организованные рынки (биржи) государств-членов государственных ценных бумаг и других ценных бумаг, эмитированных резидентами государств-членов;
4) расчеты по операциям, связанным с приобретением резидентами одного государства-члена недвижимого имущества, зарегистрированного в соответствии с законодательством другого государства-члена;
5) расчеты по операциям резидентов одного государства-члена, связанным с предоставлением, получением и возвратом кредитов и займов, уплатой сумм процентов и штрафных санкций по соответствующим договорам с уполномоченными организациями другого государства-члена;
6) расчеты по операциям резидентов одного государства-члена, связанным с получением и исполнением банковских гарантий уполномоченных организаций другого государства-члена, а также с исполнением обязательств по договорам поручительства и залога, заключенным с такими уполномоченными организациями;
7) переводы денежных средств, осуществляемые физическими лицами в пределах таможенной территории союза.
«Создание международно-правовой основы для определения перечня валютных операций, в отношении которых не применяются валютные ограничения, отмены требования о получении разрешений (индивидуальных разрешений) в отношении валютных операций между резидентами государств-членов ЕАЭС, а также открытия и ведения ими счетов в уполномоченных организациях, определения требований по репатриации резидентами государств-членов ЕАЭС денежных средств, подлежащих обязательному зачислению на их банковские счета, определения направления гармонизации контроля валютных операций резидентов и нерезидентов государств-членов ЕАЭС, а также норм об ответственности за нарушения законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере валютного регулирования и валютного контроля и актов органов валютного регулирования. При этом соглашение не обязывает государства-члены ЕАЭС применять меры валютного регулирования и контроля менее либеральные, чем меры, предусмотренные законодательством государства-члена ЕАЭС на дату его подписания», - обосновали разработчики необходимость подписания документа.
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