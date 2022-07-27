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Экономика
Эстония пытается "переманить" у Латвии транзит угля из Казахстана
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danilov 27 Июля 2022 в 13:28:31
Эстонское предприятие Eesti Raudtee решило ввести льготный тариф на каменный уголь из Казахстана. Таким образом компания пытается привлечь Казахстан перевозить уголь через Эстонию. Если Казахстан согласится, ежемесячно по эстонской железной дороге и портам могло бы перемещаться 30 000-50 000 тонн угля, что принесло бы дополнительный доход Eesti Raudtee в размере 30 000-50 000 евро в месяц, сообщает ERR.

Ранее Латвии удалось договориться о транзите казахстанского угля через свою страну - она была основным государством для этих целей. Несмотря на то, что в целом грузооборот в Латвии вырос, из-за войны в Украине сократился объем транзита угля, поскольку ранее уголь перевозили не только казахстанский, но и российский. Эстонская железнодорожная компания Operail ведет переговоры о угля из Казахстана через Эстонию в объеме 30 000-50 000 тонн в месяц. В Латвии цена транзита составляет 6-7 евро за тонну.

В связи с этим, Operail попросила Eesti Raudtee снизить плату за пользование инфраструктурой в случае перевозки угля с обычных 2,2 евро за тонну до 1,1 евро за тонну, чтобы перевозка угля через Эстонию стоила столько же, сколько в Латвии. Совет компании согласился с предложением Operail.

Льготный тариф будет действовать в течение полугода до окончания действующего графика движения, далее Eesti Raudtee планирует проанализировать результаты и принять новое решение о скидке.

В Эстонии есть два терминала для перегрузки угля - в Мууга и Силламяэ. Для транзита угля из Казахстана рассматривается терминал Stivis AS в Мууга, который сейчас занимается перевалкой щебня, но готов принимать уголь.

https://rus.delfi.lv/biznes/economy/estoniya-pytaetsya-peremanit-u-latvii-tranzit-uglya-iz-kazahstana-budet-vvedena-skidka-na-perevozki.d?id=54568478
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 27.07.2022 в 13:30:55   # 801152
Скоро они сосать будут за мешок угля
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  acid 27.07.2022 в 13:58:39   # 801153
Цитата: Даун от 27.07.2022 07:30:55
Скоро они сосать будут за мешок угля

Эту зиму им еще сдюжить. Вся надежда на то, что Операция завершится не в пользу России и максимум в сентябре следующего года. Тогда как из рога изобилия на Россию посыпятся иски о возмещении потерь недополученной прибыли и прочие сказочные репарации.
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  Hairless 27.07.2022 в 14:06:39   # 801154
Еще бы найти - где у Казахстана общая граница с Эстонией и Латвией?
Мало ли... Ответные санкции и запрет провоза всего через границу, например.
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  Lukas 27.07.2022 в 15:45:43   # 801158
Цитата: acid от 27.07.2022 07:58:39
Цитата: Даун от 27.07.2022 07:30:55
Скоро они сосать будут за мешок угля

Эту зиму им еще сдюжить. Вся надежда на то, что Операция завершится не в пользу России и максимум в сентябре следующего года. Тогда как из рога изобилия на Россию посыпятся иски о возмещении потерь недополученной прибыли и прочие сказочные репарации.
- обоснуй, своё мнение.
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  андремас 27.07.2022 в 15:59:32   # 801159
Эстония и Казахстан, это сила, канеш.
Забыли что между ними ещё Россия, пустяк такой, пара-тройка тысяч километров...
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  acid 27.07.2022 в 16:03:48   # 801160
Цитата: Lukas от 27.07.2022 09:45:43
- обоснуй, своё мнение.

Чего тебе обосновать?
То, что у них уже есть процентов 50% газа на зиму? Или то, что они внутри своей европейской газовой сети смогут свободно его перемещать по потребности?
Или что у каждой проебалтской страны есть 1-2 угольных разреза и законсервированные ТЭС? И это без учета стратегических запасов угля, мазута и дизеля, дров и пердежа особо независимых лесных братьев(читай экономия через закошмаривание)? Или запорожскую АЭС уже отключили или отключат от европейской сети с реализацией ежедневно в нее на лям баксов?
Или то, что не попытаются впарить потерю прибыли, хотя она из-за них и произошла? Польша уже пытается судиться за то, что ей газ не поставляют, хотя отказалась сама.

Неее, "коллега", писца этой зимой им не будет еще. На следующую приходите.
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  Пастафариан 27.07.2022 в 17:42:41   # 801164
Весь мир меняется, да же Эстония и Латвия поняли, что хватит тормозить
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