Эстония пытается "переманить" у Латвии транзит угля из Казахстана

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danilov 27 Июля 2022 в 13:28:31
Ранее Латвии удалось договориться о транзите казахстанского угля через свою страну - она была основным государством для этих целей. Несмотря на то, что в целом грузооборот в Латвии вырос, из-за войны в Украине сократился объем транзита угля, поскольку ранее уголь перевозили не только казахстанский, но и российский. Эстонская железнодорожная компания Operail ведет переговоры о угля из Казахстана через Эстонию в объеме 30 000-50 000 тонн в месяц. В Латвии цена транзита составляет 6-7 евро за тонну.
В связи с этим, Operail попросила Eesti Raudtee снизить плату за пользование инфраструктурой в случае перевозки угля с обычных 2,2 евро за тонну до 1,1 евро за тонну, чтобы перевозка угля через Эстонию стоила столько же, сколько в Латвии. Совет компании согласился с предложением Operail.
Льготный тариф будет действовать в течение полугода до окончания действующего графика движения, далее Eesti Raudtee планирует проанализировать результаты и принять новое решение о скидке.
В Эстонии есть два терминала для перегрузки угля - в Мууга и Силламяэ. Для транзита угля из Казахстана рассматривается терминал Stivis AS в Мууга, который сейчас занимается перевалкой щебня, но готов принимать уголь.
https://rus.delfi.lv/biznes/economy/estoniya-pytaetsya-peremanit-u-latvii-tranzit-uglya-iz-kazahstana-budet-vvedena-skidka-na-perevozki.d?id=54568478
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Даун от 27.07.2022 07:30:55
Скоро они сосать будут за мешок угля
Скоро они сосать будут за мешок угля
Эту зиму им еще сдюжить. Вся надежда на то, что Операция завершится не в пользу России и максимум в сентябре следующего года. Тогда как из рога изобилия на Россию посыпятся иски о возмещении потерь недополученной прибыли и прочие сказочные репарации.
Мало ли... Ответные санкции и запрет провоза всего через границу, например.
Цитата: acid от 27.07.2022 07:58:39- обоснуй, своё мнение.
Эту зиму им еще сдюжить. Вся надежда на то, что Операция завершится не в пользу России и максимум в сентябре следующего года. Тогда как из рога изобилия на Россию посыпятся иски о возмещении потерь недополученной прибыли и прочие сказочные репарации.
Цитата: Даун от 27.07.2022 07:30:55
Скоро они сосать будут за мешок угля
Скоро они сосать будут за мешок угля
Эту зиму им еще сдюжить. Вся надежда на то, что Операция завершится не в пользу России и максимум в сентябре следующего года. Тогда как из рога изобилия на Россию посыпятся иски о возмещении потерь недополученной прибыли и прочие сказочные репарации.
Забыли что между ними ещё Россия, пустяк такой, пара-тройка тысяч километров...
Цитата: Lukas от 27.07.2022 09:45:43
- обоснуй, своё мнение.
- обоснуй, своё мнение.
Чего тебе обосновать?
То, что у них уже есть процентов 50% газа на зиму? Или то, что они внутри своей европейской газовой сети смогут свободно его перемещать по потребности?
Или что у каждой проебалтской страны есть 1-2 угольных разреза и законсервированные ТЭС? И это без учета стратегических запасов угля, мазута и дизеля, дров и пердежа особо независимых лесных братьев(читай экономия через закошмаривание)? Или запорожскую АЭС уже отключили или отключат от европейской сети с реализацией ежедневно в нее на лям баксов?
Или то, что не попытаются впарить потерю прибыли, хотя она из-за них и произошла? Польша уже пытается судиться за то, что ей газ не поставляют, хотя отказалась сама.
Неее, "коллега", писца этой зимой им не будет еще. На следующую приходите.
Пастафариан 27.07.2022 в 17:42:41 # 801164