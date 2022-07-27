Эстония пытается "переманить" у Латвии транзит угля из Казахстана

Цитата: Даун от

Скоро они сосать будут за мешок угля Скоро они сосать будут за мешок угля

Эту зиму им еще сдюжить. Вся надежда на то, что Операция завершится не в пользу России и максимум в сентябре следующего года. Тогда как из рога изобилия на Россию посыпятся иски о возмещении потерь недополученной прибыли и прочие сказочные репарации.