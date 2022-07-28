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Экономика
Минфин РФ: Критически необходимо создать альтернативу Лондонскому стандарту драгметаллов
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GoodZone 28 Июля 2022 в 17:12:09
Следует создать новый международный стандарт рынка драгоценных металлов – Московский Мировой Стандарт (Moscow World Standard, MWS), который станет альтернативой стандарту Лондонской ассоциации участников рынка драгметаллов (London Bullion Market Association, LBMA), заявил Минфин России.

В письме Минфина участникам отрасли говорится, что «независимая международная инфраструктура» нужна для «нормализации функционирования отрасли драгоценных металлов». По мнению ведомства, создать ее «критически необходимо», передает РИА «Новости».

В «основу структуры» предлагается «положить специализированную международную биржу драгоценных металлов со штаб-квартирой в Москве», использующую «новый международный стандарт MWS». Также предлагается создать Комитет по фиксингу цен. В него при условии применения стандарта MWS войдут Центробанки и крупнейшие банки стран ЕАЭС, представленные на рынке драгметаллов.

По мнению российского ведомства, нужно «делать ставку на фиксинг цен в национальных валютах ключевых стран-участниц, либо на новые единицы международных расчетов, как например, предложенную президентом России новую единицу расчетов в рамках стран-участниц организации БРИКС».

Минфин хочет сделать членство в данной организации привлекательным для всех иностранных участников рынка, особенно Китая, Индии, Венесуэлы, Перу и других стран Южной Америки, а также Африки. Ведомство рассчитывает, что такой шаг позволит быстро разрушить монополию LBMA и обеспечить стабильное развитие отрасли.

https://vz.ru/news/2022/7/28/1169741.html
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