Минфин РФ: Критически необходимо создать альтернативу Лондонскому стандарту драгметаллов

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 28 Июля 2022 в 17:12:09
В письме Минфина участникам отрасли говорится, что «независимая международная инфраструктура» нужна для «нормализации функционирования отрасли драгоценных металлов». По мнению ведомства, создать ее «критически необходимо», передает РИА «Новости».
В «основу структуры» предлагается «положить специализированную международную биржу драгоценных металлов со штаб-квартирой в Москве», использующую «новый международный стандарт MWS». Также предлагается создать Комитет по фиксингу цен. В него при условии применения стандарта MWS войдут Центробанки и крупнейшие банки стран ЕАЭС, представленные на рынке драгметаллов.
По мнению российского ведомства, нужно «делать ставку на фиксинг цен в национальных валютах ключевых стран-участниц, либо на новые единицы международных расчетов, как например, предложенную президентом России новую единицу расчетов в рамках стран-участниц организации БРИКС».
Минфин хочет сделать членство в данной организации привлекательным для всех иностранных участников рынка, особенно Китая, Индии, Венесуэлы, Перу и других стран Южной Америки, а также Африки. Ведомство рассчитывает, что такой шаг позволит быстро разрушить монополию LBMA и обеспечить стабильное развитие отрасли.
https://vz.ru/news/2022/7/28/1169741.html
Комментарии, по рейтингу, по дате