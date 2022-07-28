Из выступления главы ФРС США Пауэлла

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danilov 28 Июля 2022 в 17:43:45
- ФРС продолжает активно сокращать баланс
- Ожидается снижение инфляции в ближайшие месяцы
- ВОЗМОЖНО УМЕСТНО ЕЩЕ ОДНО БОЛЬШОЕ ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ (БОЛЕЕ 0.75%). БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ ДАННЫХ
- ФРС не будет сомневаться, если это понадобится
- Динамика по инфляции пока разочаровывает
- ФРС работает над тем, чтобы ставка достигла "нейтрального уровня"
- Нужно повысить ставку до более рестриктивного уровня. Это (значит 3 -3.5% к концу года)
- Ожидается повышение ставки и в 2023 г. ФРС будет держать в курсе
- Не думаю, что экономика США уже в рецессии
- Мы не считаем, что нам нужна рецессия
- Шансы на "мягкую посадку" экономики снизились и могут еще снизится
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