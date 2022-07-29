Казахстан в июне оказался лидером по росту цен на продукцию растениеводства в ЕАЭС

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 29 Июля 2022 в 11:57:51
«Цены производителей сельхозпродукции в Евразийском экономическом союзе снизились в июне 2022 года на 1,4% по сравнению с маем и выросли на 3% по сравнению с декабрем 2021 года. По сравнению с декабрем наибольший прирост цен производителей продукции растениеводства зафиксирован в Казахстане (на 9,3%) и Кыргызстане (на 8,7%) при их снижении в Армении (на 10,4%)», - говорится в сообщении.
Наибольшее увеличение цен производителей продукции животноводства за этот период отмечалось в Беларуси (на 11%) и Армении (на 9,6%) при их снижении в Кыргызстане (на 2,6%).
Комментарии, по рейтингу, по дате