Крупнейший майнер биткоинов из Техаса заработал на отключении электричества больше, чем на криптовалюте
danilov 05 Августа 2022 в 13:16:15
Всё из-за аномальной жары, из-за которой в штате были перебои с электроэнергией. Вместо того чтобы майнить крипту, компания Riot Blockchai отключала свои мощности и представляла местным сетям так называемый энергокредит, чтобы они могли нормально работать. Это принесло фирме $9,5 млн, тогда как на продаже биткоинов в этом месяце они заработали только $5,6 млн.