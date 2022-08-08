Примерно на 20% и 26% подорожало за год новое и вторичное жилье в Казахстане

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danilov 08 Августа 2022 в 16:25:46
«За год (июль 2022 года к июлю 2021 года) цены квартир вторичного рынка повысились на 26,4%, продажи нового жилья – на 19,6%. Арендная плата за благоустроенное жилье в июле 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 20,8%», - сообщили в БНС АСПиР в понедельник.
В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Актобе на 32,5%, Нур-Султане – на 27,6%, Усть-Каменогорске – на 26,1%. На вторичном рынке жилья лидеры роста цен – Кызылорда (44%), Усть-Каменогорск (43,7%), Талдыкорган (43,4%) и Нур-Султан (41,3%), а на рынке аренды жилья – Алматы (47,2%).
«За месяц (июль 2022 года к июню 2022 года) цены на перепродажу квартир выросли на 0,8%, продажу нового жилья – на 0,5%. Арендная плата за благоустроенное жилье в июле по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 0,4%», - уточнили в БНС АСПиР.
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