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Экономика
Массовая приватизация на Украине начнется 1 сентября
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danilov 09 Августа 2022 в 07:50:31
Процесс приватизации в условиях войны должен быть максимально быстрым, считают в Кабмине.

С 1 сентября на Украине массово стартует приватизация, которая ранее была приостановлена в условиях полномасштабной войны против России. Об этом в среду, 3 августа, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе совещания с руководителями областей.

По словам главы правительства, задачу запустить приватизацию уже с сентября поставил президент Владимир Зеленский. Для этого Верховная Рада приняла законопроект, а Кабинет министров разработал все необходимые подзаконные нормативные акты.

"Должны сделать этот процесс максимально быстрым", — сказал Шмыгаль.

Также Шмыгаль отметил, что приватизация повлияет на ситуацию в украинских селах и маленьких городах, жители которых знают объекты, стоящие годами без дела или используемые неэффективно.

"(Приватизация) призвана дать возможность выкупить эти помещения по справедливой цене и начать работу", — отметил премьер-министр.

Помимо этого Шмыгаль указал, что приватизация поможет расширить свое производство аграриям. Согласно графику, в начале сентября будут объявлены аукционы на элеваторные мощности и хлебозаводы.

27 июля Кабмин утвердил перечень из 420 государственных предприятий, которые будут переданы в управление Фонда госимущества для дальнейшей приватизации и для ликвидации.

https://focus.ua/economics/524364-massovaya-privatizaciya-v-ukraine-nachnetsya-1-sentyabrya-shmygal
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 09.08.2022 в 09:06:23   # 801890
Ну что же тут сказать? Кому война, а кому и приватизация! Торопятся выжать последнее, а дальше хоть потоп... "Так не доставайся же ты никому"
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  Walter 09.08.2022 в 10:10:28   # 801893
#Таким образом, господа, вы видите, что русская мысль совершенно не применяет критики метода, т.е. нисколько не проверяет смысла слов, не идет за кулисы слова, не любит смотреть на подлинную действительность. Мы занимаемся коллекционированием слов, а не изучением жизни# великий русский ученный Павлов И.П.
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  Васяй 09.08.2022 в 11:10:31   # 801897
Цитата: Walter от 09.08.2022 04:10:28
#Таким образом, господа, вы видите, что русская мысль совершенно не применяет критики метода, т.е. нисколько не проверяет смысла слов, не идет за кулисы слова, не любит смотреть на подлинную действительность. Мы занимаемся коллекционированием слов, а не изучением жизни# великий русский ученный Павлов И.П.
Это он про украину?
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  Орыс 09.08.2022 в 11:12:57   # 801898
Харьковскую, Николаевскую и Одесскую область тоже на приватизацию надо выставить, что бы не пришлось войвать
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  Lukas 09.08.2022 в 11:31:43   # 801900
Цитата: Васяй от 09.08.2022 05:10:31
Цитата: Walter от 09.08.2022 04:10:28
#Таким образом, господа, вы видите, что русская мысль совершенно не применяет критики метода, т.е. нисколько не проверяет смысла слов, не идет за кулисы слова, не любит смотреть на подлинную действительность. Мы занимаемся коллекционированием слов, а не изучением жизни# великий русский ученный Павлов И.П.
Это он про украину?

- нет, если наукой занялся значит про себя пишет, наблюдает. И уже хорошо, что без мата.
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  acid 09.08.2022 в 11:49:53   # 801902
Цитата: Lukas от 09.08.2022 05:31:43

- нет, если наукой занялся значит про себя пишет, наблюдает. И уже хорошо, что без мата.

у него Walker забанен. Щас нужно быть осторожным.
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  Zoggyla 09.08.2022 в 12:02:14   # 801903
Цитата: acid от 09.08.2022 05:49:53
Цитата: Lukas от 09.08.2022 05:31:43

- нет, если наукой занялся значит про себя пишет, наблюдает. И уже хорошо, что без мата.

у него Walker забанен. Щас нужно быть осторожным.
Да он как бы независимый эксперт, из другого крыла партии. Но базис тот же.
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  jumanjiqz 09.08.2022 в 14:34:33   # 801906
Не думаю что украинское общество готово к тотальной приватизации! Да там и распродовать навреное уже нечего, всем иммуществом, даже государсвтенным, олигархи владеют!
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