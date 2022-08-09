Массовая приватизация на Украине начнется 1 сентября

#Таким образом, господа, вы видите, что русская мысль совершенно не применяет критики метода, т.е. нисколько не проверяет смысла слов, не идет за кулисы слова, не любит смотреть на подлинную действительность. Мы занимаемся коллекционированием слов, а не изучением жизни# великий русский ученный Павлов И.П.