Массовая приватизация на Украине начнется 1 сентября

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danilov 09 Августа 2022 в 07:50:31
С 1 сентября на Украине массово стартует приватизация, которая ранее была приостановлена в условиях полномасштабной войны против России. Об этом в среду, 3 августа, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе совещания с руководителями областей.
По словам главы правительства, задачу запустить приватизацию уже с сентября поставил президент Владимир Зеленский. Для этого Верховная Рада приняла законопроект, а Кабинет министров разработал все необходимые подзаконные нормативные акты.
"Должны сделать этот процесс максимально быстрым", — сказал Шмыгаль.
Также Шмыгаль отметил, что приватизация повлияет на ситуацию в украинских селах и маленьких городах, жители которых знают объекты, стоящие годами без дела или используемые неэффективно.
"(Приватизация) призвана дать возможность выкупить эти помещения по справедливой цене и начать работу", — отметил премьер-министр.
Помимо этого Шмыгаль указал, что приватизация поможет расширить свое производство аграриям. Согласно графику, в начале сентября будут объявлены аукционы на элеваторные мощности и хлебозаводы.
27 июля Кабмин утвердил перечень из 420 государственных предприятий, которые будут переданы в управление Фонда госимущества для дальнейшей приватизации и для ликвидации.
https://focus.ua/economics/524364-massovaya-privatizaciya-v-ukraine-nachnetsya-1-sentyabrya-shmygal
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Walter от 09.08.2022 04:10:28Это он про украину?
#Таким образом, господа, вы видите, что русская мысль совершенно не применяет критики метода, т.е. нисколько не проверяет смысла слов, не идет за кулисы слова, не любит смотреть на подлинную действительность. Мы занимаемся коллекционированием слов, а не изучением жизни# великий русский ученный Павлов И.П.
#Таким образом, господа, вы видите, что русская мысль совершенно не применяет критики метода, т.е. нисколько не проверяет смысла слов, не идет за кулисы слова, не любит смотреть на подлинную действительность. Мы занимаемся коллекционированием слов, а не изучением жизни# великий русский ученный Павлов И.П.
Цитата: Васяй от 09.08.2022 05:10:31
Цитата: Walter от 09.08.2022 04:10:28Это он про украину?
#Таким образом, господа, вы видите, что русская мысль совершенно не применяет критики метода, т.е. нисколько не проверяет смысла слов, не идет за кулисы слова, не любит смотреть на подлинную действительность. Мы занимаемся коллекционированием слов, а не изучением жизни# великий русский ученный Павлов И.П.
#Таким образом, господа, вы видите, что русская мысль совершенно не применяет критики метода, т.е. нисколько не проверяет смысла слов, не идет за кулисы слова, не любит смотреть на подлинную действительность. Мы занимаемся коллекционированием слов, а не изучением жизни# великий русский ученный Павлов И.П.
- нет, если наукой занялся значит про себя пишет, наблюдает. И уже хорошо, что без мата.
Цитата: Lukas от 09.08.2022 05:31:43
- нет, если наукой занялся значит про себя пишет, наблюдает. И уже хорошо, что без мата.
- нет, если наукой занялся значит про себя пишет, наблюдает. И уже хорошо, что без мата.
у него Walker забанен. Щас нужно быть осторожным.
Цитата: acid от 09.08.2022 05:49:53Да он как бы независимый эксперт, из другого крыла партии. Но базис тот же.
у него Walker забанен. Щас нужно быть осторожным.
Цитата: Lukas от 09.08.2022 05:31:43
- нет, если наукой занялся значит про себя пишет, наблюдает. И уже хорошо, что без мата.
- нет, если наукой занялся значит про себя пишет, наблюдает. И уже хорошо, что без мата.
у него Walker забанен. Щас нужно быть осторожным.