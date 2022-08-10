 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Дорога в школу всё дороже
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 10 Августа 2022 в 12:01:42
В преддверии учебного года власти Туркестанской области поспешили заверить многодетных родителей, относящихся к категории малообеспеченных: государственную помощь на покупку школьной формы перечислят на их соцсчета до 25 августа. На одного ученика полагается 35 275 тенге.

Одни матери требуют, чтобы акиматы выдавали уже готовую форму для школьников, другие предпочитают помощь в денежном выражении. Единого мнения на этот счет нет. Накануне в Сарыагашском районе возмущались сторонницы получения формы, жалуясь, что самостоятельно собрать детей в школу не могут: подорожали и одежда, и обувь, и канцтовары. Но в районном акимате развели руками: одевать будем только сирот, оставшихся без родителей.

Возникшую ситуацию поспешили прокомментировать в управлении развития человеческого потенциала Туркестанской области, заверив, что на каждого ребенка из числа малообеспеченных семей предусмотрена помощь. В регионе таких школьников насчитали 52 660. Рассчитывать на транши из республиканской казны в этом году не приходится, они не предусмотрены.

- Изначально из областного бюджета были запланированы выплаты только на 7534 особо нуждающихся детей, - пояснил руководитель управления Динислам БОЛАТХАНУЛЫ. - Однако это вызвало недовольство получателей АСП. Поэтому сейчас в областном бюджете изыскивают средства для обеспечения 52 660 детей в возрасте 6-18 лет. Для этого необходимо более 1 млрд 857 млн тенге. Сейчас этот вопрос рассматривают в акимате.

Рассчитывают чиновники и на щедрость спонсоров, участвующих в традиционной акции “Дорога в школу”.

Алиса МАСАЛЁВА

https://time.kz/articles/territory/2022/08/09/doroga-v-shkolu-vsyo-dorozhe
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь