Дорога в школу всё дороже

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 10 Августа 2022 в 12:01:42
Одни матери требуют, чтобы акиматы выдавали уже готовую форму для школьников, другие предпочитают помощь в денежном выражении. Единого мнения на этот счет нет. Накануне в Сарыагашском районе возмущались сторонницы получения формы, жалуясь, что самостоятельно собрать детей в школу не могут: подорожали и одежда, и обувь, и канцтовары. Но в районном акимате развели руками: одевать будем только сирот, оставшихся без родителей.
Возникшую ситуацию поспешили прокомментировать в управлении развития человеческого потенциала Туркестанской области, заверив, что на каждого ребенка из числа малообеспеченных семей предусмотрена помощь. В регионе таких школьников насчитали 52 660. Рассчитывать на транши из республиканской казны в этом году не приходится, они не предусмотрены.
- Изначально из областного бюджета были запланированы выплаты только на 7534 особо нуждающихся детей, - пояснил руководитель управления Динислам БОЛАТХАНУЛЫ. - Однако это вызвало недовольство получателей АСП. Поэтому сейчас в областном бюджете изыскивают средства для обеспечения 52 660 детей в возрасте 6-18 лет. Для этого необходимо более 1 млрд 857 млн тенге. Сейчас этот вопрос рассматривают в акимате.
Рассчитывают чиновники и на щедрость спонсоров, участвующих в традиционной акции “Дорога в школу”.
Алиса МАСАЛЁВА
https://time.kz/articles/territory/2022/08/09/doroga-v-shkolu-vsyo-dorozhe
Комментарии, по рейтингу, по дате