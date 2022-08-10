Инфляция в Чехии достигла рекордно высокого уровня за 28 лет

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danilov 10 Августа 2022 в 20:09:51
"Инфляция в республике в июле составила 17,5% в годовом исчислении против 17,2% в июне", - говорится в сообщении. Это самый высокий уровень с декабря 1993 года (18,2%).
Как отметило ведомство, инфляция в Чехии растет уже 13 месяцев подряд. Больше всего дорожают продукты питания и электроэнергия. Стоимость природного газа в республике увеличилась в июле в годовом исчислении на 59,8%, электроэнергии - на 33,6%. Это приводит к росту розничных цен на товары в магазинах.
ТАСС