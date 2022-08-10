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Экономика
Инфляция в Чехии достигла рекордно высокого уровня за 28 лет
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danilov 10 Августа 2022 в 20:09:51
Инфляция в Чехии в июле достигла рекордно высокого показателя за почти 30 лет, составив в годовом исчислении 17,5%. Об этом сообщило в среду статистическое управление страны.

"Инфляция в республике в июле составила 17,5% в годовом исчислении против 17,2% в июне", - говорится в сообщении. Это самый высокий уровень с декабря 1993 года (18,2%).

Как отметило ведомство, инфляция в Чехии растет уже 13 месяцев подряд. Больше всего дорожают продукты питания и электроэнергия. Стоимость природного газа в республике увеличилась в июле в годовом исчислении на 59,8%, электроэнергии - на 33,6%. Это приводит к росту розничных цен на товары в магазинах.

ТАСС
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 10.08.2022 в 23:37:09   # 801957
А Путин все рыдает по ночам!
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