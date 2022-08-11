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Экономика
Информация миннацэкономики не соответствует действительности – СК РК
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danilov 12 Августа 2022 в 18:45:21
Министерство национальной экономики (МНЭ) Республики Казахстан представил Счетному комитету по контролю за исполнением республиканского бюджета (СК РК) информацию, не соответствующую действительности, сообщает комитет.

«Проект Карагандинской области «Строительство цеха для производства металлоизделий» по данным МНЭ РК работает стабильно, фактически, проект оказался убыточным из-за невыполнения обязательств перед банком, роста цен на сырье и отсутствия оборотных средств и производство с 2020 года прекращено», - говорится в аудиторском заключении комитета по оценке реализации проектов, включенных в карты индустриализации и анализу управления активами субъекта квазигоссектора в пятницу.

Согласно документу, представленная информация не соответствует реальным данным, полученным на местах реализации проектов.

МНЭ РК слабо контролирует и координирует свои действия с акиматами. Запрос Счетного комитета по представлению информации, миннацэкономики исполнял четыре месяца, отмечается в заключении СК.
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