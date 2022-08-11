Информация миннацэкономики не соответствует действительности – СК РК

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danilov 12 Августа 2022 в 18:45:21
«Проект Карагандинской области «Строительство цеха для производства металлоизделий» по данным МНЭ РК работает стабильно, фактически, проект оказался убыточным из-за невыполнения обязательств перед банком, роста цен на сырье и отсутствия оборотных средств и производство с 2020 года прекращено», - говорится в аудиторском заключении комитета по оценке реализации проектов, включенных в карты индустриализации и анализу управления активами субъекта квазигоссектора в пятницу.
Согласно документу, представленная информация не соответствует реальным данным, полученным на местах реализации проектов.
МНЭ РК слабо контролирует и координирует свои действия с акиматами. Запрос Счетного комитета по представлению информации, миннацэкономики исполнял четыре месяца, отмечается в заключении СК.
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