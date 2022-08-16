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Экономика
Проблемы импортозамещения
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danilov 16 Августа 2022 в 10:54:05
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 16.08.2022 в 11:08:11   # 802158
Прям как у нас, ток мне кажется дальше это ни куда не пойдёт
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  Орыс 16.08.2022 в 11:30:46   # 802160
Если дешевле купить, зачем изобретать
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  Hairless 16.08.2022 в 11:33:10   # 802162
Цитата: Орыс от 16.08.2022 05:30:46
Если дешевле купить, зачем изобретать

Если изобретаешь и делаешь сам - это называется независимость. Очень часто она важнее цены.
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  Zoggyla 16.08.2022 в 12:38:47   # 802165
Цитата: Hairless от 16.08.2022 05:33:10
Цитата: Орыс от 16.08.2022 05:30:46
Если дешевле купить, зачем изобретать

Если изобретаешь и делаешь сам - это называется независимость. Очень часто она важнее цены.
При условии полной технологической цепочки...)
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