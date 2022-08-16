Проблемы импортозамещения

Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Орыс от 16.08.2022 05:30:46
Если дешевле купить, зачем изобретать
Если дешевле купить, зачем изобретать
Если изобретаешь и делаешь сам - это называется независимость. Очень часто она важнее цены.
Цитата: Hairless от 16.08.2022 05:33:10При условии полной технологической цепочки...)
Если изобретаешь и делаешь сам - это называется независимость. Очень часто она важнее цены.
Цитата: Орыс от 16.08.2022 05:30:46
Если дешевле купить, зачем изобретать
Если дешевле купить, зачем изобретать
Если изобретаешь и делаешь сам - это называется независимость. Очень часто она важнее цены.