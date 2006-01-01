РФ отказалась от евро и доллара при расчетах в сфере военно-технического сотрудничества

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danilov 16 Августа 2022 в 23:28:13
"Банковская система сегодня, обслуживая контракты ВТС, не работает в зоне евро и доллара и не использует SWIFT... Мы имеем более гибкую систему расчетов, используя механизмы банков наших партнеров, и замкнутую валютную схему, которую мы успешно реализуем. Мы сегодня работаем с индийскими рупиями, китайскими юанями, работаем с рублями", - сказал Михеев.
Михеев отметил, что Россия испытывает сильное давление со стороны США и стран Запада.
"Доходит до абсурда, не разрешают нашим кораблям заходить в порты, осуществлять докировку, сопровождение, портовое обслуживание", - добавил он.
https://www.interfax.ru/business/856686
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