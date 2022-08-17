Перетоками за рубеж объяснили нехватку дизтоплива в Казахстане

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 17 Августа 2022 в 15:12:32
«15 августа всеми крупными сетями АЗС (ТОО «Sinooil», ТОО «Helios», «Qazaq oil», ТОО «Газпромнефть-Казахстан») было отмечено повышенное потребление дизельного топлива в приграничных регионах страны из-за перетоков топлива за рубеж транзитным транспортом по причине низких цен», - говорится в сообщении во вторник.
Минэнерго утверждает, что все ресурсы дизельного топлива будут распределяться в первую очередь в адрес сельхозтоваропроизводителей (СХТП) и АЗС. Во вторую очередь - промышленным предприятиям и АО «НК «Қазақстан Темір Жолы». В случае истощения запасов необходимые объемы в страну будут импортированы.
«На нужды СХТП в июле было отгружено 106,6 тыс. тонн дизельного топлива, в августе планируется отгрузить 160,7 тыс. тонн, а в сентябре еще 123,6 тыс. тонн. Установленная цена составит Т222 тыс. за тонну (Т184 за литр)», - отмечено в информации.
Основными поставщиками указанных объемов являются АО «НК «КазМунайГаз» и ТОО «Petrosun».