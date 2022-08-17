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Экономика
Перетоками за рубеж объяснили нехватку дизтоплива в Казахстане
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danilov 17 Августа 2022 в 15:12:32
Перетоками за рубеж объяснили нехватку дизельного топлива в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства энергетики Республики Казахстан.

«15 августа всеми крупными сетями АЗС (ТОО «Sinooil», ТОО «Helios», «Qazaq oil», ТОО «Газпромнефть-Казахстан») было отмечено повышенное потребление дизельного топлива в приграничных регионах страны из-за перетоков топлива за рубеж транзитным транспортом по причине низких цен», - говорится в сообщении во вторник.

Минэнерго утверждает, что все ресурсы дизельного топлива будут распределяться в первую очередь в адрес сельхозтоваропроизводителей (СХТП) и АЗС. Во вторую очередь - промышленным предприятиям и АО «НК «Қазақстан Темір Жолы». В случае истощения запасов необходимые объемы в страну будут импортированы.

«На нужды СХТП в июле было отгружено 106,6 тыс. тонн дизельного топлива, в августе планируется отгрузить 160,7 тыс. тонн, а в сентябре еще 123,6 тыс. тонн. Установленная цена составит Т222 тыс. за тонну (Т184 за литр)», - отмечено в информации.

Основными поставщиками указанных объемов являются АО «НК «КазМунайГаз» и ТОО «Petrosun».
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  Skype 17.08.2022 в 17:08:59   # 802208
Зашибись придумали отличная идея, теперь кто на границе живет, будут возить топливо в Россию. Есть чем заняться населению
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