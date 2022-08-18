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Экономика
Объем торгов юанем на Мосбирже впервые превысил торги долларом
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danilov 18 Августа 2022 в 16:37:06
На Мосбирже объем торгов юанем составил 26,3 млрд руб., впервые превысив объемы торгов по доллару (25 млрд руб.).
Напомним, 6 июля оборот торгов юанем на Мосбирже превысил оборот торговли евро.
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