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Экономика
Токаев одобрил доотправку 2,6 млрд кубометров газа «Тенгизшевройл» на рынок Казахстана
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danilov 18 Августа 2022 в 16:43:22
Касым-Жомарт Токаев одобрил доотправку 2,6 млрд кубометров газа «Тенгизшевройл» на рынок Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

«Президент приветствовал решение компании Тенгизшевройл перенаправить дополнительно 2,6 млрд кубометров газа на отечественный рынок», - говорится в сообщении в четверг.

Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров и главного исполнительного директора компании «Шеврон» Майкла Уирта.

Собеседники обменялись мнениями о ситуации на мировом энергетическом рынке.

Также были рассмотрены перспективы участия компании «Шеврон» в реализации инвестиционных проектов в нефтегазохимический сфере и планы по дальнейшему расширению производственной мощности месторождения Карачаганак.
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