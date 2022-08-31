 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Лето подошло к концу и стрекозу вдруг накрыло
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 31 Августа 2022 в 10:19:12
Президентка Молдавии Майя Санду:
«Сегодня мы платим за газ в десять раз больше, чем полгода назад. И вы можете представить, какой эффект это оказывает на население, потому что Молдавия - бедная страна, на потребление энергии приходится большая часть трат жителей. И (государственный) бюджет не может компенсировать все эти повышения (цен). И мой вопрос: на какой отметке будет цена этой зимой? Цена на газ. Она уже очень высокая. Что ЕС делает на этот счёт? Может ли что-то ЕС сделать? Потому что так получается, что те, кто продают газ, продают сейчас меньше газа, но зарабатывают больше денег из-за этого безумного кризиса. И это трудно назвать рыночными ценами».
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Panasonic 31.08.2022 в 10:35:26   # 802519

Раскрыть Раскрыть

поощрить | покарать (4)
  Panasonic 31.08.2022 в 10:38:31   # 802520

Раскрыть Раскрыть

поощрить | покарать (4)
  Konstant 31.08.2022 в 11:22:13   # 802531
Ну все таки угробят европу под визги про солидарность и прочее ...у пиндосов рынок веный будеь в 600 млн человеков
поощрить | покарать
  Panasonic 31.08.2022 в 11:24:18   # 802532
По теме, вы бы о своих глубинках так волновались. Своим гражданам газ проведите.
поощрить | покарать (2)
  sergei55 31.08.2022 в 14:10:50   # 802543
[quote name=Panasonic link=previd=118356#802519 date=1661920526]Админ, видимо местная ват_ня подкидывает тебе прорашисткие новости, и ты с удовольствием их публикуешь. Если я буду скидывать негатив про парашу, ты их опубликуешь, или завистливо не пропустишь?

лечиться не пробовал?
поощрить (1) | покарать
  Skype 31.08.2022 в 17:36:31   # 802551
О местный бытыр упоротый откинулся.

За русофобию платить дорого, у венгров кстати все пучком, а почему???
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь