Лето подошло к концу и стрекозу вдруг накрыло

Админ, видимо местная ват_ня подкидывает тебе прорашисткие новости, и ты с удовольствием их публикуешь. Если я буду скидывать негатив про парашу, ты их опубликуешь, или завистливо не пропустишь?
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 31 Августа 2022 в 10:19:12
«Сегодня мы платим за газ в десять раз больше, чем полгода назад. И вы можете представить, какой эффект это оказывает на население, потому что Молдавия - бедная страна, на потребление энергии приходится большая часть трат жителей. И (государственный) бюджет не может компенсировать все эти повышения (цен). И мой вопрос: на какой отметке будет цена этой зимой? Цена на газ. Она уже очень высокая. Что ЕС делает на этот счёт? Может ли что-то ЕС сделать? Потому что так получается, что те, кто продают газ, продают сейчас меньше газа, но зарабатывают больше денег из-за этого безумного кризиса. И это трудно назвать рыночными ценами».
Комментарии, по рейтингу, по дате
Лукас и ему подобные, что, нечего ответить? Правда глаза колит?) Долго же вы будете гнать меня в минус. Тот мой аккаунт с рейтингом в 120, вы прогоняли его в минус аж два месяца.
лечиться не пробовал?
За русофобию платить дорого, у венгров кстати все пучком, а почему???