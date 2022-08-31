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"Газпром" прекращает поставки во Францию
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danilov 31 Августа 2022 в 10:44:46
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adapter
31.08.2022 в 14:20:28
# 802547
Просто надо оплатить за июль
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Васяй
31.08.2022 в 17:13:17
# 802549
Получается кинули.А где предоплата в рублях для недружественных стран?
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