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Экономика
"Газпром" прекращает поставки во Францию
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danilov 31 Августа 2022 в 10:44:46
Комментарии, по рейтингу, по дате
  adapter 31.08.2022 в 14:20:28   # 802547
Просто надо оплатить за июль
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  Васяй 31.08.2022 в 17:13:17   # 802549
Получается кинули.А где предоплата в рублях для недружественных стран?
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