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Экономика
Для достройки LRT нужно 577 млн долларов и два года работы
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danilov 02 Сентября 2022 в 13:31:36
Вчера аким Нур-Султана Алтай Кульгинов в кулуарах совместного заседания палат Парламента сообщил, что на достройку скандального LRT нужно 577 млн долларов. Также он отметил, что ежегодно будет необходимо 4 млрд тенге только на обслуживание этого проекта. Это только предварительные расчёты.

"Первый транш в 20 млрд тенге уже выделен. До конца года ожидаем еще. Подрядчик тот - китайский консорциум", - сказал столичный аким.

Кульгинов отмечает, что при непрерывном финансировании китайские партнеры обещают достроить сооружение за два года.

LRT, по словам акима, в любом случае надо достроить. Другие варианты не рассматриваются.

Напомним, 13 сентября текущего года состоится главное судебное разбирательство по делу "Астана LRT". Процесс по уголовному делу начался в Нур-Султане осенью 2020 года. На скамье подсудимых оказались семь человек, которых обвиняли в хищениях на сумму 5,8 млрд тенге (свыше 13 млн долларов).

Бывшего замакима столицы Каната Султанбекова и экс-председателя правления компании "Астана LRT" Талгата Ардана объявили в международный розыск.

Создать в столице Казахстана легкорельсовый транспорт LRT решили еще в 2005 году. Капсулу в честь начала строительства заложил бывший президент в 2011 году.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 02.09.2022 в 14:36:12   # 802639

Ну не знаю , хватит ли 77 млн долларов для достройки LRT ? .
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  GoodZone 02.09.2022 в 18:27:49   # 802643
Цитата: KAN13 от 02.09.2022 08:36:12

Ну не знаю , хватит ли 77 млн долларов для достройки LRT ? .

577 вы хотели сказать или 500 уже распилили в уме?
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  Джимбо 02.09.2022 в 20:53:47   # 802650
Эти деньги можно и нужно взять у корупционеров, там и побольше найдётся.
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