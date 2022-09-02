Для достройки LRT нужно 577 млн долларов и два года работы

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 02 Сентября 2022 в 13:31:36
"Первый транш в 20 млрд тенге уже выделен. До конца года ожидаем еще. Подрядчик тот - китайский консорциум", - сказал столичный аким.
Кульгинов отмечает, что при непрерывном финансировании китайские партнеры обещают достроить сооружение за два года.
LRT, по словам акима, в любом случае надо достроить. Другие варианты не рассматриваются.
Напомним, 13 сентября текущего года состоится главное судебное разбирательство по делу "Астана LRT". Процесс по уголовному делу начался в Нур-Султане осенью 2020 года. На скамье подсудимых оказались семь человек, которых обвиняли в хищениях на сумму 5,8 млрд тенге (свыше 13 млн долларов).
Бывшего замакима столицы Каната Султанбекова и экс-председателя правления компании "Астана LRT" Талгата Ардана объявили в международный розыск.
Создать в столице Казахстана легкорельсовый транспорт LRT решили еще в 2005 году. Капсулу в честь начала строительства заложил бывший президент в 2011 году.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ну не знаю , хватит ли 77 млн долларов для достройки LRT ? .
Цитата: KAN13 от 02.09.2022 08:36:12
Ну не знаю , хватит ли 77 млн долларов для достройки LRT ? .
Ну не знаю , хватит ли 77 млн долларов для достройки LRT ? .
577 вы хотели сказать или 500 уже распилили в уме?