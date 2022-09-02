▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Экономика
Доллар ко всему прет
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 02 Сентября 2022 в 21:31:14
Вот график индекса доллара (это по отношению к корзине из шести крупнейших западных валют)
1780x1335
( 204.33Кб)
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
старик
02.09.2022 в 22:53:27
# 802656
Счастливого пути!
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь