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Экономика
Доллар ко всему прет
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danilov 02 Сентября 2022 в 21:31:14
Вот график индекса доллара (это по отношению к корзине из шести крупнейших западных валют)


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( 204.33Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 02.09.2022 в 22:53:27   # 802656
Счастливого пути!
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