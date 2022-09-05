В Европе допустили остановку Большого адронного коллайдера

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GoodZone 05 Сентября 2022 в 20:12:56
"Нас действительно беспокоит стабильность энергосистемы, потому что мы делаем все возможное, чтобы предотвратить отключение электричества в нашем регионе", - цитирует издание Клоде. Он отмечает, что ЦЕРН стремится к сохранению Большого адронного коллайдера в рабочем состоянии, организация хочет избежать внезапного отключения, которое может вывести из строя машину стоимостью 4,4 миллиарда долларов.
Сообщается, что ЦЕРН ведет переговоры с поставщиком электроэнергии, контролируемым правительством Франции - энергетическим гигантом Electricite de France - о том, чтобы получить предупреждение о том, что потребуется потреблять меньше электроэнергии, за день до того.