У нас газ, а у вас?

Эрдоган: В настоящее время у нас нет дефицита природного газа. На самом деле Европа пожинает то, что посеяла. Конечно, отношение Европы к господину Путину, введение санкций, неизбежно привело к ситуации, когда Путин дал понять: «Если вы так поступаете, то и я так поступлю». И Путин использует все имеющиеся в его распоряжении средства и оружие. Самым важным из них является природный газ. Мы этого не хотим, но такая ситуация сейчас складывается в Европе, и я думаю, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами. У нас такой проблемы нет.