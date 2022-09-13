Имеют ли право КСК собирать с жильцов деньги, если этот орган управления уже не значится в законе?

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GoodZone 13 Сентября 2022 в 11:02:05
Напомним, именно в южной столице сосредоточен самый крупный жилой фонд страны: более 8879 многоквартирных домов. Из них на новые формы управления перешли 5175 МЖД, сообщил на брифинге руководитель управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы Данияр КИРИКБАЕВ (к слову, ранее это ведомство называлось управлением жилищной политики). В частности, по его данным, на сегодняшний день в Алматы зарегистрировано 1118 объединений собственников имущества (ОСИ) и создано 3692 простых товарищества (ПТ) - итого 4810 новых форм управления.
- Не приостановилась ли регистрация новых форм управления из-за того, что срок окончания реформы продлили на год?
- Да, реформу продлили, но мы не останавливаемся. Все равно 1 июля 2023 года 100 процентов МЖД должны перейти на новые органы управления. На сегодняшний день 73 процента уже перешло, - ответил Кирикбаев. - Население активное, все хотят управлять своим домом сами.
Вот тебе раз! Еще совсем недавно чиновники упрекали жильцов домов в их пассивности. Собственники квартир вдруг изменились, стали сознательными или руководители поменяли свое мнение?
- Имеют ли право КСК собирать деньги с жильцов на подготовку к отопительному сезону? В законе такого кооператива больше нет, - задали вопрос журналисты.
- Нет, не имеют, - категорично ответил начальник управления.
- Но вы же сами сказали, что реформу продлили, а значит, КСК могут еще год осуществлять свою деятельность. Если нет другой управляющей компании, что делать жителям?
- Любые спорные вопросы по финансам полностью решает собрание жильцов, - ловко славировал Кирикбаев.
Есть ли статистика, сколько в Алматы КСК ликвидировали, какие из них перерегистрировались в управляющие и сервисные компании? И вообще, какие меры ведомство принимает для ликвидации старых форм управления? На эти вопросы алматинские чиновники ответить не смогли. Между тем в управлении жилищной политики Нур-Султана еженедельно устраивают онлайн-совещания по этой повестке, в чем я лично убедилась. И вот мой вывод: закон один, а исполнение его разное. Впрочем, продолжим.
- А можете ли вы проверить, насколько эффективно органы управления расходуют собранные с жильцов деньги? - обратились к руководству алматинского жилкомхозовского управления журналисты.
- У нас в проверочном листе есть 14 пунктов, по которым мы можем проводить проверки. Но именно финансовая деятельность в него не входит. Мы никак не можем проверить, правильно ли расходуются деньги, туда ли, куда надо. Это могут сделать только жильцы этого дома, - пояснил замруководителя управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы Нурбол КАЖИН.
Ведомство предоставило статистику по своим другим проверкам структур управления МЖД. Проведено 136 внеплановых инспекций, по результатам которых к административной ответственности привлекли 60 органов. За что же конкретно привлекали горе-управленцев?
- Мы проверяем орган управления домом на наличие документации - сметы, договоров. Административная ответственность сейчас составляет от 30 до 100 МРП. Кстати, появились жалобы не только на старые органы управления, но и на новые - ОСИ и ПТ, которые не отчитываются перед жильцами за расходы, - пояснил замглавы ведомства.
- Последний резонансный случай был летом в ЖК Mega Towers - тогда лифт врезался в крышу, - напомнил он. - Управляющая компания, обслуживающая этот комплекс, была оштрафована на 50 МРП.
Напомним, инцидент произошел 30 июня. Кабина с пассажиром самопроизвольно понеслась наверх и столкнулась с потолком шахты лифта в 25-этажном доме. Пострадавший попал в больницу с травмой головы, ушибами мягких тканей в затылочной области, растяжением мышечно-связочного аппарата шейного отдела позвоночника. Можно сказать, человеку повезло, его отправили на амбулаторное лечение. Легко отделалась и виновная в этом происшествии компания, заплатив не более 160 тысяч тенге штрафа (1МРП в Казахстане с 1 января этого года был равен 3063 тенге, с 1 апреля составляет 3180 тенге).
- Схема “один дом - один ОСИ” потенциально тупиковая, поскольку грозит ростом тарифов и, как многие опасаются, снижением качества обслуживания. Вы с этим согласны?
- Конечно, есть в Алматы четырех-, пятиэтажные дома, где всего два подъезда и живут 20-30 семей. Жильцам тяжело содержать такие дома. Мы обращались в Министерство индустрии и инфраструктурного развития с предложением внести в закон поправки, которые позволяли бы жилым комплексам взять на обслуживание ближестоящие малоквартирные дома, чтобы жителям таких домов было удобно и ненакладно, - ответил Кирикбаев.
- Раньше в Алматы застройщик после сдачи жилого комплекса в эксплуатацию ставил туда свою управляющую компанию, на балансе которой уже находились и трансформатор, и котельная. Сейчас жители отказываются от управляющих компаний, создают ОСИ или ПТ. Им теперь приходится принимать на свой баланс все это оборудование. Но ведь оно небезопасное, под напряжением, туда нужен допуск. Как ваше ведомство регулирует такие ситуации, принимаете ли вы по просьбе жителей на баланс государства эти объекты жизнеобеспечения?
- До продажи квартир застройщик назначает свою управляющую компанию, так как является единственным собственником всех жилых и нежилых помещений, чтобы ЖК содержался надлежащим образом. После заселения жители сами вправе создавать свой орган управления домом. А застройщик обязан передать котельные на баланс города! - сообщил Кажин.
- Что будет в тех домах, которые так и не определились с новой формой управления домом, но уже распрощались с КСК? Как будут подключать такие дома к теплоснабжению, если нет акта готовности к отопительному сезону?
- Если нет паспорта готовности, значит оттуда КСК еще не ушел. Если готовность есть, значит дом перешел под управление ОСИ или ПТ. Не может быть такого, чтобы КСК ушел и не предоставил паспорта готовности, - заверил Кирикбаев.
Так ли это на самом деле, думаю, покажет ближайший месяц, когда в Алматы летний зной сменит холодная дождливая погода. А там и промозглая зима не заставит себя ждать.
О подготовке многоквартирного жилфонда Алматы к отопительному сезону рассказал на другом брифинге в РСК руководитель управления энергетики и водоснабжения Алматы Санжар АЛИН. По его словам, подготовка идет по графику.
- Продолжаются испытания тепловых сетей. Общая готовность энергокомплекса к отопительному сезону по состоянию на 9 сентября составила 94 процента, - отчитался он.
Если в деталях, то готовность тепловых сетей - 97 процентов, электрических - 83, газовых и сетей водоснабжения и водоотведения - 100 процентов. При этом котельные ТОО “Алматытеплокоммунэнерго” готовы на 85 процентов, готовность энергоисточников “Алматинских электрических станций” - 74 процента.
- В настоящее время объекты образования, здравоохранения и многоквартирные дома готовы к отопительному сезону на 100 процентов, - сообщил Алин.
Кроме того, “Алматытеплокоммунэнерго” запаслось 110 тоннами угля и 7,9 тысячи тонн мазута, “Алматинские электрические станции” - 186,5 тысячи тонн угля и 19,2 тысячи тонн мазута.
Екатерина ТИХОНОВА
https://time.kz/articles/territory/2022/09/12/a-zima-katit-v-glaza
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