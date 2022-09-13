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Экономика
ОДКБ не будет вмешиваться в конфликт между Ереваном и Баку
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danilov 13 Сентября 2022 в 17:42:03
Применение силы на границе Армении и Азербайджана неприемлемо для ОДКБ. К такому выводу пришел секретариат Организации, после официального обращения Армении за помощью. В заявлении секретариата говорится, что в сложившейся на границе ситуации должны использоваться только политико-дипломатические методы и договоренности.
Отмечается, что организация уже начала работу по урегулированию ситуации, но вводить миротворцев никто не собирается.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 13.09.2022 в 22:51:32   # 802953
Пашинян облизал с ного до головы американского посланника, тем самым нарушив договор трех стран (Турция Армения, Азербайджан) не пускать в регион Америку, вот и получил напоминание. Причем тут ОДКБ?
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  Маке0912 13.09.2022 в 23:11:29   # 802956
Пашинян бывший журналист. Он всегда хочет выдать желаемое за действительное.
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