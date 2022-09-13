ОДКБ не будет вмешиваться в конфликт между Ереваном и Баку
danilov 13 Сентября 2022 в 17:42:03
Применение силы на границе Армении и Азербайджана неприемлемо для ОДКБ. К такому выводу пришел секретариат Организации, после официального обращения Армении за помощью. В заявлении секретариата говорится, что в сложившейся на границе ситуации должны использоваться только политико-дипломатические методы и договоренности.
Отмечается, что организация уже начала работу по урегулированию ситуации, но вводить миротворцев никто не собирается.