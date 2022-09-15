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Экономика
FT: в США предупредили европейцев, что не смогут нарастить поставки сланцевого газа к зиме
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Hairless 15 Сентября 2022 в 16:32:55
Американские производители сланцевого газа не смогут резко нарастить поставки в Европу грядущей зимой, где может развиться энергетический кризис. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«США не могут добывать больше. Помощи не будет. Ни со стороны производителей газа, ни со стороны производителей нефти», — заявил глава инвестиционной компании Quantum Energy Partners Уил Вэн Ло.

Исполнительный директор компании по добыче нефти Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд также сообщил изданию, что экспорт сжиженного природного газа и нефти из США в Европу достиг максимальных объемов. Кроме того, предприниматели, инвестирующие в нефтегазовые компании США, не заинтересованы в увеличении объемов добычи сырья. Вместо этого они предпочитают работать по модели «меньше производства, больше прибыли».

Ранее эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заявлял, что страна не сможет заменить российский газ, в котором нуждаются европейские страны.

https://www.gazeta.ru/business/news/2022/09/15/18566065.shtml
https://www.ft.com/content/ef4fb2b8-1b28-43f3-b34f-13e98c769e63
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Орыс 15.09.2022 в 19:16:33   # 803008
Если съесть много гороха с фасолью два куба спокойно можно вытянуть, а там глядишь зима закончится
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  Маке0912 15.09.2022 в 21:34:57   # 803014
Цитата: Орыс от 15.09.2022 13:16:33
Если съесть много гороха с фасолью два куба спокойно можно вытянуть, а там глядишь зима закончится

А как ты будешь собирать сжиживать газ ? Через шланг засунутый в задницу ?
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  Manitu 15.09.2022 в 22:20:55   # 803020
Цитата: Маке0912 от 15.09.2022 15:34:57
Цитата: Орыс от 15.09.2022 13:16:33
Если съесть много гороха с фасолью два куба спокойно можно вытянуть, а там глядишь зима закончится

А как ты будешь собирать сжиживать газ ? Через шланг засунутый в задницу ?
Если добавить огурчиков с молоком, он сам сжижится.
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