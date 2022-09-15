FT: в США предупредили европейцев, что не смогут нарастить поставки сланцевого газа к зиме

Цитата: Орыс от

Если съесть много гороха с фасолью два куба спокойно можно вытянуть, а там глядишь зима закончится Если съесть много гороха с фасолью два куба спокойно можно вытянуть, а там глядишь зима закончится

А как ты будешь собирать сжиживать газ ? Через шланг засунутый в задницу ?