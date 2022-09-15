Почти на 20% подорожали за год социально-значимые продовольственные товары в Казахстане

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danilov 15 Сентября 2022 в 17:54:02
«В годовом выражении СЗПТ подорожали на 19,5%, что выше аналогичного периода 2021 года на 2,6 п.п.», - следует из сообщения БНС в четверг.
За прошедшую неделю цены на СЗПТ повысились по 0,1%, с начала месяца – на 0,3%, уточняют статистики.
Подорожали за прошедшую неделю яйца І категории – на 1,6%, рожки – на 2,2%, рис – на 1,1%, а подешевели лук – на 7,5%, морковь – на 4,6% и капуста белокочанная – на 2,8%.
Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по Казахстану на 13 сентября 2022 года: рожки – Т285/кг, мясо кур – Т1197/кг, картофель – Т159/кг, добавлено в информации.
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