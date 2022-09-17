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Экономика
Страны ШОС задумали "сплестись" сетью газопроводов
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danilov 17 Сентября 2022 в 19:14:53
На саммите главы и представители разных государств обсуждали строительство трубопроводов.

Потенциально они могут появиться в разных уголках Евразии, а вместе образовать единую сеть.

▪️ В ближайшее время ожидается подписание контракта на строительство "Силы Сибири-2", которая позволит переориентировать весь газ с "Северного потока" в направлении Китая.

▪️ Скоро начнётся строительство "Пакистанского потока", который свяжет север и юг Пакистана. По трубе может пойти российский СПГ.

▪️ Заговорили о проекте газопровода "Россия - Казахстан - Узбекистан - Афганистан - Пакистан".

Он, как и "Пакистанский поток", будет связан с газопроводом ТАПИ (Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия). Таким образом, российский газ получит прямой выход на индийский рынок.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Absolute 17.09.2022 в 20:09:28   # 803077
Начало конца гегемонии Запада.
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