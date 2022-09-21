Китай и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве по клиринговым расчетам в юанях

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danilov 21 Сентября 2022 в 09:59:16
Создание в Казахстане механизма клиринга в юанях облегчит использование юаня для трансграничных транзакций между китайскими и казахстанскими предприятиями и финансовыми учреждениями, а также будет способствовать дальнейшему содействию двусторонней торговле и инвестициям.
Народный банк Китая подписал такое же соглашение с Банком Лаоса.
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Пастафариан 21.09.2022 в 10:05:44 # 803234
на рубле кстати потери порядка 7%