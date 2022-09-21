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Экономика
Китай и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве по клиринговым расчетам в юанях
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danilov 21 Сентября 2022 в 09:59:16
Народный банк Китая и Национальный банк Казахстана подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию механизма клиринга в юанях в Казахстане.

Создание в Казахстане механизма клиринга в юанях облегчит использование юаня для трансграничных транзакций между китайскими и казахстанскими предприятиями и финансовыми учреждениями, а также будет способствовать дальнейшему содействию двусторонней торговле и инвестициям.

Народный банк Китая подписал такое же соглашение с Банком Лаоса.
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  Пастафариан 21.09.2022 в 10:05:44   # 803234
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  Dimmon 21.09.2022 в 12:58:07   # 803242
обычно при конвертации юаней теряешь порядка 2,5-3% наверно клиринг поможет свести их к минимуму
на рубле кстати потери порядка 7%
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