Итальянский парламент одобрил выделение €20 млрд для спасения банков

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danilov 22 Декабря 2016 в 16:50:02
Выделение средств одобрили как нижняя (389 голосов за и 134 против), так и верхняя (221 голос за и 60 против) палата парламента. Согласно решению парламента, правительство сможет нарастить госдолг на €20 млрд для обеспечения адекватного уровня ликвидности банковской системы.
В частности, эти средства могут потребоваться на спасение банка Monte dei Paschi. На балансе Monte dei Paschi di Siena — €46 млрд «плохих» долгов. Банку требуется привлечь необходимое финансирование до конца декабря этого года. Банк уже получил с 2009 года €4 млрд госсредств и €8 млрд средств инвесторов.
https://rns.online/finance/Italyanskii-parlament-odobril-videlenie-20-mlrd-dlya-spaseniya-bankov-2016-12-21/
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