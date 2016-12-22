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Экономика
Итальянский парламент одобрил выделение €20 млрд для спасения банков
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danilov 22 Декабря 2016 в 16:50:02
Парламент Италии одобрил план правительства по предоставлению €20 млрд в рамках финансовой помощи банкам страны, сообщает RAI News.

Выделение средств одобрили как нижняя (389 голосов за и 134 против), так и верхняя (221 голос за и 60 против) палата парламента. Согласно решению парламента, правительство сможет нарастить госдолг на €20 млрд для обеспечения адекватного уровня ликвидности банковской системы.

В частности, эти средства могут потребоваться на спасение банка Monte dei Paschi. На балансе Monte dei Paschi di Siena — €46 млрд «плохих» долгов. Банку требуется привлечь необходимое финансирование до конца декабря этого года. Банк уже получил с 2009 года €4 млрд госсредств и €8 млрд средств инвесторов.

https://rns.online/finance/Italyanskii-parlament-odobril-videlenie-20-mlrd-dlya-spaseniya-bankov-2016-12-21/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 22.12.2016 в 16:57:13   # 568352
А как же вот это либеральное "рынок все сам отрегулирует"? Наши банки интересно вернули те деньги, что им государство выделило для "спасения" (не путать с "спИсАния")? "Работали" они, дивиденды и бонусы получали они, а платим за их косяки мы...
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