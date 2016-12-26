Инвесторы скупают опционы на нефть по $100 к концу 2018 года

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 26 Декабря 2016 в 15:34:33
Это похоже на рождественскую лотерею, но многие действительно уверены: в ближайшем будущем нефть марки Brent ожидает скачок цен до $100 за баррель. Предугадать ситуацию сейчас сложно, однако покупка большого количества контрактов говорит об уверенности в успехе Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) в балансировании спроса и предложения, пишет Bloomberg.
«Это лотерейный билет, который дешево стоит, — прокомментировал Оле Хансен, руководитель товарной стратегии в Saxo Bank, в разговоре с изданием. — Правда, в действительности такое развитие событий сомнительно: вряд ли мы увидим такое повышение цен на рынке в ближайшее время. Так что это, скорее, хеджирование против непредвиденных геополитических событий на этот период».
Опционы стоили около $1 млн, согласно данным, собранным Bloomberg. Их стоимость увеличится в несколько раз, если цены на фьючерсы все же подскочат в ближайшее время.
Уверенности придает и тот факт, что ОПЕК, Россия и другие страны — производители нефти согласились сократить поставки нефти в этом месяце впервые за последние 15 лет. В конце ноября в Вене на саммите ОПЕК страны — члены организации согласились сократить среднесуточную добычу нефти на 1,164 млн баррелей с 1 января 2017 года. Уменьшат объемы нефтедобычи и 11 стран, не входящие в ОПЕК. Они согласились сократить добычу на 558 тыс. баррелей в сутки.
Международное энергетическое агентство полагает, что если производители не нарушат свои обязательства, то спрос на нефть может обогнать поставки уже в первой половине 2017 года.
https://www.gazeta.ru/business/2016/12/23/10446113.shtml#page2
Комментарии, по рейтингу, по дате
скорее всего нас запрут в коридоре и будут качели 60-40