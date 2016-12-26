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Экономика
Инвесторы скупают опционы на нефть по $100 к концу 2018 года
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danilov 26 Декабря 2016 в 15:34:33
Стоимость нефти марки Brent уже два года колеблется на невысоком уровне. Но на этой неделе опционы на покупку нефтяных фьючерсов с поставкой в декабре 2018 года по $100 за баррель оказались самым активно торгуемым контрактом на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE.

Это похоже на рождественскую лотерею, но многие действительно уверены: в ближайшем будущем нефть марки Brent ожидает скачок цен до $100 за баррель. Предугадать ситуацию сейчас сложно, однако покупка большого количества контрактов говорит об уверенности в успехе Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) в балансировании спроса и предложения, пишет Bloomberg.

«Это лотерейный билет, который дешево стоит, — прокомментировал Оле Хансен, руководитель товарной стратегии в Saxo Bank, в разговоре с изданием. — Правда, в действительности такое развитие событий сомнительно: вряд ли мы увидим такое повышение цен на рынке в ближайшее время. Так что это, скорее, хеджирование против непредвиденных геополитических событий на этот период».

Опционы стоили около $1 млн, согласно данным, собранным Bloomberg. Их стоимость увеличится в несколько раз, если цены на фьючерсы все же подскочат в ближайшее время.

Уверенности придает и тот факт, что ОПЕК, Россия и другие страны — производители нефти согласились сократить поставки нефти в этом месяце впервые за последние 15 лет. В конце ноября в Вене на саммите ОПЕК страны — члены организации согласились сократить среднесуточную добычу нефти на 1,164 млн баррелей с 1 января 2017 года. Уменьшат объемы нефтедобычи и 11 стран, не входящие в ОПЕК. Они согласились сократить добычу на 558 тыс. баррелей в сутки.

Международное энергетическое агентство полагает, что если производители не нарушат свои обязательства, то спрос на нефть может обогнать поставки уже в первой половине 2017 года.

https://www.gazeta.ru/business/2016/12/23/10446113.shtml#page2
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 26.12.2016 в 15:46:33   # 569164
раскрутка лохов на полет к 100. Т.е надо слить баксы и когда нефть будет на отметке 100 таньгу превращать в баксы

скорее всего нас запрут в коридоре и будут качели 60-40
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  Aboka 26.12.2016 в 17:46:02   # 569187
Через два года может многое измениться в мире!
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