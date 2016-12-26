Рынок выездного туризма в Казахстане просел на 25%.

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Гоги80 26 Декабря 2016 в 16:56:39
«В 2014 году было зарегистрировано около полумиллиона туристов, прошедших через турфирмы. На протяжении последних двух лет наблюдается спад по направлению Турции около 50%. Спад на рынке выездного туризма в целом около 20-25%», -сказал Темиргали Тырмышев.
Вместе с тем он пояснил, как будет работать система гарантирования прав туристов за рубежом, о введении которой было объявлено ранее.
«Система гарантирования граждан в сфере выездного туризма направлена на экстренный вывоз наших граждан, оказавшихся в сложном положении за рубежом по вине туроператора. Также целью является повысить ответственность субъектов туристического рынка. С 2010 года участились такие случаи, ежегодно летний сезон сопровождался либо банкротством туроператора, либо какими-то мошенническими схемами. В этом году внедрен особый фонд, за счёт средств которого будут вывозиться экстренно наши граждане - «Туристiк Камкор», - пояснил Темиргали Тырмышев.
По его словам, в дальнейшем при накоплении достаточной суммы в фонде будут предусмотрены и другие меры поддержки наших граждан, возможно, компенсации, покрытие не только экстренного вывоза, но и полного отдыха, оплаты проживания и других услуг, которые не были туроператором оказаны добросовестно.
«Более 12 тыс пострадавших было за все это время. Сумма ущерба составляет десятки млн долларов. Данная система создана на основе международного опыта, за основу взята Великобритания, также рассматривался скандинавский и российский опыт. По существующим ставкам сбора планируется порядка 180 млн накопить. Мы рассчитываем, что данной суммы будет достаточно для формирования чартеров для вывоза наших туристов», - добавил Темиргали Тырмышев.
Как было сообщено в ходе пресс-конференции, ставки взносов в создаваемый Фонд на сегодня составляет 0,5 МРП - 1065 тенге, которые оплачиваются туроператором за каждую турпутевку. Помимо этого участники туррынка должны предоставить банковскую гарантию, чтобы доказать свою финансовую обеспеченность. Банковская гарантия составляет 5 тыс МРП, более 10 млн тенге. Банковская гарантия туроператора-фрахтователя составляет 10 тыс МРП - около 31 млн тенге (туроператор, который не только формирует турпакет, но и арендует авиасудна).
На сегодня данные условия, как гарантирования, так и взносов являются довольно щадящими. В России постепенно переходят к тому, чтобы гарантировать обязанности туроператора процентом от объема, который поступает от физических лиц. Эти суммы довольно высокие.
«7 ноября фонд начал работать. Самым главным инструментом является тур-код, который показывается, что предоставляемая туроператором услуга, защищена фондом. Каждый клиент туристической компании должен проверить наличие существования данного тур-кода. Турист должен контролировать действия туроператора. Выезд с 7 ноября текущего года без туристического кода является незаконным. Более 40 туроператоров являются участниками фонда, около 25 в процессе подписания договоров. До конца года все должны стать легальными туроператорами. Выезжая, турист должен узнать у турагента телефон горячей линии, также должен проверить тур-код на сайте. Если турист не стал участником этой системы, он не получит тур-код. Не имея его, турист не может рассчитывать на нашу защиту», - отметила председатель фонда «Туристік Камкор» Инна Рей.
Источник: inform.kz
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Карл Зайцев 26.12.2016 в 17:29:24 # 569185