Чтобы отдых не испортить

В свою очередь Кайрат Садвакасов заметил, что в дальнейшем, когда на счету фонда накопится определенная сумма, обманутые туристы смогут рассчитывать и на материальную компенсацию ущерба.Если конечно эта определенная сумма не уплывет за границу.
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GoodZone 27 Декабря 2016 в 11:51:57
Как сообщил вчера на брифинге в столичной Службе центральных коммуникаций советник министра по инвестициям и развитию по вопросам туризма Кайрат САДВАКАСОВ, с 7 ноября вступило в силу постановление правительства, согласно которому все без исключения казахстанские туроператоры обязаны делать отчисления в фонд “Туристик камкор” в сумме 0,5 месячного расчетного показателя (на 2016 год 1 МРП составляет 2121 тенге) с каждого проданного туристического продукта. Перечислив деньги в фонд, туроператор получает туркод, гарантирующий возврат туриста из-за границы в случае форс-мажора.
По словам Садвакасова, с 2010 года более 12 тысяч казахстанцев пострадали из-за банкротства туроператоров, мошеннических схем либо проблем с чартерными авиарейсами, в результате чего сумма ущерба составила десятки миллионов долларов.
Председатель фонда “Туристик камкор” Инна РЕЙ подчеркнула, что без оплаты туркода оператором туристическая поездка соотечественников за рубеж, отправившихся на отдых по линии этой турфирмы, будет считаться рисковой и, возможно, даже незаконной.
- Речь не идет о добровольности, желании или нежелании (делать взносы в фонд. - Л. Т.). Уже 40 туроператоров являются участниками фонда, и более 25 находятся в процессе подписания договоров. До конца года все должны стать легальными (участниками рынка. - Л. Т.), - заявила Рей.
Она особо отметила, что на гарантии фонда “Туристик камкор” могут рассчитывать только туристы, отправляющиеся за границу с помощью услуг туроператора.
- Если турист не обслужился через туристическую компанию, если он не стал участником этой системы, его сложно будет найти. Туркод содержит информацию о туристе: где он находится, в какой стране, по какое время. В том случае, если турист не имеет туркода, он на такую защиту рассчитывать не может. Поэтому убедительная просьба ко всем туристам: если вы хотите иметь надежную защиту, то обслуживайтесь только через туристические компании, следовательно - через фонд, - порекомендовала Инна Рей.
Она также отметила, что фонд обеспечит возврат туристов на родину при возникновении проблемы, однако потом провинившийся туроператор “в любом случае рассчитается за свои махинации”. В свою очередь Кайрат Садвакасов заметил, что в дальнейшем, когда на счету фонда накопится определенная сумма, обманутые туристы смогут рассчитывать и на материальную компенсацию ущерба.
Контролировать финансовую деятельность фонда “Туристик камкор” будет попечительский совет, в который войдут представители госорганов, отраслевые ассоциации и общественные деятели.
- Фонд “Туристик камкор” является корпоративным фондом. Это не коммерческая организация. Данная организационная правовая форма не позволяет заниматься никакой другой деятельностью. Те суммы, которые накоплены в фонде и не истрачены системой, не имеют права использовать на какие-либо другие обязательства, - заверил Садвакасов.
Министерство по инвестициям и развитию прогнозирует: в 2017 году за границей с помощью туроператоров отдохнут около 150-180 тысяч казахстанцев, в результате чего в фонде “Туристик камкор” будет аккумулировано более 180 миллионов тенге. По словам Садвакасова, этой суммы будет достаточно, например, на 5-8 чартерных рейсов для экстренного возврата туристов из Турции в Казахстан, если в этом возникнет необходимость.
К слову, уполномоченное ведомство констатирует значительное снижение потока зарубежного туризма. Если в 2014 году за границей с помощью турфирм отдохнуло более 500 тысяч казахстанцев, то в 2015 году - 350 тысяч.
Кайрат Садвакасов сообщил, что в перспективе в Казахстане, возможно, появится индивидуальное страхование туристов, то есть тех, кто отправился за границу, не прибегнув к услугам туркомпании.
Лэйла ТАСТАНОВА, Астана
http://www.time.kz/articles/zloba/2016/12/26/chtobi-otdih-ne-isportit