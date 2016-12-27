Какие продукты в РК подорожали перед новогодними праздниками?

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Гоги80 27 Декабря 2016 в 12:05:41
«На 20 декабря мы провели срез: что сейчас подвержено наибольшему росту цен. Из 33 социально-значимых продовольственных товаров - динамика цен наблюдается по 6 группам: чай, крупы, яйца кур, хлеб пшеничный, мясо кур, сахар-песок», - сообщил министр национальной экономики Куандык Бишимбаев.
Местные исполнительные органы, по словам министра, уже активизировали работу своих стабфондов, проводят соответствующие интервенции.
«Местным исполнительным органам сейчас нужно активно, в рамках вашего поручения, Бакытжан Абдирович, этот вопрос держать на контроле и не допускать необоснованного роста цен», - добавил К.Бишимбаев.
Он заверил, что в соответствии с поручением Главы государства с сентября МНЭ РК никаких заявок на повышение тарифов на услуги естественных монополий не рассматривают до 1 января 2017 года.
«Дальше будем по ситуации и необходимости рассматривать заявки субъектов естественных монополий», - отметил министр.
Источник: ИА "Bnews.kz"
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помидоры - 500
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огурцы - 1200-1300
помидоры - 700-750
Он заверил, что в соответствии с поручением Главы государства с сентября МНЭ РК никаких заявок на повышение тарифов на услуги естественных монополий не рассматривают до 1 января 2017 года.До рассмотрения осталось три дня. И вообще, разве монополисты еще дают заявки? Они ведь стали "уведомлять" о повышении тарифов.
Underground 27.12.2016 в 12:36:34 # 569303