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Экономика
Какие продукты в РК подорожали перед новогодними праздниками?
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Гоги80 27 Декабря 2016 в 12:05:41
Из 33 социально-значимых продовольственных товаров повышению цен подверглись: чай, крупы, яйца кур, хлеб пшеничный, мясо кур, сахар-песок. Об этом в ходе заседания правительства сообщил министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, передает корреспондент BNews.kz.

«На 20 декабря мы провели срез: что сейчас подвержено наибольшему росту цен. Из 33 социально-значимых продовольственных товаров - динамика цен наблюдается по 6 группам: чай, крупы, яйца кур, хлеб пшеничный, мясо кур, сахар-песок», - сообщил министр национальной экономики Куандык Бишимбаев.

Местные исполнительные органы, по словам министра, уже активизировали работу своих стабфондов, проводят соответствующие интервенции.

«Местным исполнительным органам сейчас нужно активно, в рамках вашего поручения, Бакытжан Абдирович, этот вопрос держать на контроле и не допускать необоснованного роста цен», - добавил К.Бишимбаев.

Он заверил, что в соответствии с поручением Главы государства с сентября МНЭ РК никаких заявок на повышение тарифов на услуги естественных монополий не рассматривают до 1 января 2017 года.

«Дальше будем по ситуации и необходимости рассматривать заявки субъектов естественных монополий», - отметил министр.

Источник: ИА "Bnews.kz"
Комментарии, по рейтингу, по дате
  MrX 27.12.2016 в 12:20:13   # 569292
Неделю назад в Петропавловске

огурцы - 600-700
помидоры - 500

сейчас

огурцы - 1200-1300
помидоры - 700-750
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  старик 27.12.2016 в 12:21:10   # 569293
Quote:
Он заверил, что в соответствии с поручением Главы государства с сентября МНЭ РК никаких заявок на повышение тарифов на услуги естественных монополий не рассматривают до 1 января 2017 года.
До рассмотрения осталось три дня. И вообще, разве монополисты еще дают заявки? Они ведь стали "уведомлять" о повышении тарифов.
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  Underground 27.12.2016 в 12:36:34   # 569303
Не знаю Не знаю как у вас но в Чимкенте помидоры 380 а огурцы 500, мы сами выпускаем огурцы помидоры !!! так мы раздаём всем оптовиком
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