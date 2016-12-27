Германия ускорила вывоз золота из хранилищ ФРС США

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danilov 27 Декабря 2016 в 17:30:34
Это "существенно больше, чем планировалось", сообщил глава Бундесбанка Йенс Вайдман, не уточнив, с чем связана спешка.По словам Вайдмана, теперь почти половина золотого запаса ФРГ, составляющего 3,4 тысячи тонн, находится внутри страны.В 2015-м году Бундесбанк репатриировал 210 тонн, в 2014-м - 119,7 тонны, в 2013-м - 36,6 тонны.
Решение начать вывоз золота из зарубежных хранилищ, крупнейшим из которых является хранилище Федерального резервного банка Нью-Йорка, было принято в Берлине в 2012 году.Федеральный суд аудиторов ФРГ потребовал провести проверку золотых слитков после того, как появились слухи о том, что хранящееся в ФРС золото может быть использовано американскими банками для операций на рынке.
Вслед за Германией о желании вернуть на родину хранящийся в США золотой запас объявили Нидерланды. На начало 2016 года им удалось добиться репатриации порядка 100 тонн после того, как ФРБ Нью-Йорка отказался провести аудит взятого на хранение золота.Летом 2015 года вернуть золото из хранилищ ФРС решил губернатор штата Техасс Грег Эботт.Свое решение он объяснил намерением «повысить надежность запасов золота и избавить налогоплательщиков от необходимости оплачивать хранение за пределами штата».
Подписанный губернатором закон содержал специальное положение, запрещающее возможность конфискации золота властями США - по аналогии с той, что была проведена президентом Рузвельтом в 1933-м году. Тогда Актом золотого резерва всех граждан обязали сдать имеющееся у них золото в ближайший банк по месту жительства. Затем Казначейство США взяло драгметалл под свой контроль, а банкам Федрезерва выписало золотые сертификаты - обязательства вернуть слитки по первому требованию.
США являются крупнейшим в мире держателем золота с запасом более 8 тысяч тонн. Германия занимает второе место с 3,38 тысячи тонн.
http://expert.ru/2016/12/27/germaniya/
Комментарии, по рейтингу, по дате
"Власти США потребовали от немецкого Deutsche Bank уплатить 14 млрд долларов за урегулирование претензий, связанных с операциями по ипотечным бумагам."
Причем своим банкам в аналогичной ситуации они денег дали на поддержку...
Не в этом ли причина? США могут под любым выдуманным предлогом просто ануллировать золотой запас и списать его в счет погашения мифического штрафа... и ничто им не помешает - это ведь ДЕМОКРАТИЯ...
Германия ускорила вывоз золота из хранилищ ФРС СШАДружба дружбой , а