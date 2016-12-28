С нового года в Казахстане подорожает автогаз

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Гоги80 28 Декабря 2016 в 09:59:25
Как рассказали корреспонденту kolesa.kz в министерстве, изменение цены — вынужденная мера. По словам чиновников, таким образом государство заботится, во-первых, о производителях, а во-вторых, о конечных потребителях. В Минэнерго рассчитывают, что повышение цен позволит уменьшить количество посредников на пути от заводов к газозаправочным станциям и снизит поток казахстанского сжиженного газа в ближайшее зарубежье, где этот вид топлива реализуется значительно дороже.
Не исключено, что ценники на газовых заправках тоже изменятся. Возможно, на 10–20 %, но лучше переплачивать лишние 5 тенге, чем сидеть вообще без газа. Все мы помним ситуацию минувшего лета, когда казахстанский газ массово вывозился за границу, а наши потребители сутками простаивали в очередях на заправках. Мы надеемся, что повышение цены позволит всего этого избежать, пояснили в министерстве.
Представители ведомства также рассказали, что в перспективе Казахстан может вообще отказаться от госрегулирования оптовых цен на сжиженный газ, как это уже произошло с бензином и дизельным топливом. В январе Минэнерго начнёт готовить пакет предложений по этому поводу, и если идею одобрит правительство, цены на газ также отпустят в свободное плавание.
Источник: kolesa.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
А лучше 50 или сразу 500 нах
Хотелось узнать кому лучше то ???
Цитата: Skype от 28.12.2016 10:31:02
но лучше переплачивать лишние 5 тенге, чем сидеть вообще без газа.
А лучше 50 или сразу 500 нах
Хотелось узнать кому лучше то ???
но лучше переплачивать лишние 5 тенге, чем сидеть вообще без газа.
А лучше 50 или сразу 500 нах
Хотелось узнать кому лучше то ???
ЧТо непонятного? ....По словам чиновников, таким образом государство заботится, во-первых, о производителях, а во-вторых, о конечных потребителях
Цитата: realist от 28.12.2016 10:44:11
вот вопрос,а что НЕ подорожает с НГ???
вот вопрос,а что НЕ подорожает с НГ???
Заработная плата
Кто считовод хороший, прикиньте сколько составляет маржа у посредников
Ap6ubergenov 28.12.2016 в 11:27:53 # 569557
grandmaster 28.12.2016 в 13:05:18 # 569572
Тут все просто мы молча потребляем что дают, или отказываемся от таких предложений с их стороны
Всем водителям! Отличная идея как бороться с ценами на бензин! Цены на топливо стремительно растут, еще немного и мы увидим 180-200 тенге за литр, а может быть и больше. В Европе водители пытались бороться с ценами акцией "Не покупай топливо один день", которая прошла несколько месяцев назад. Производители топлива лишь посмеялись над этим, понимая, что долго продолжаться это не может: последствия для автовладельцев окажутся более пагубные, чем для них. Но на основе этой акции возникла идея новой, куда - более эффективной! Когда цены продолжают расти с такой удручающей стабильностью – мы должны принимать меры! Чтобы сделать это без каких - либо неудобств для себя, возникла такая идея: В течение двух месяцев НЕ ПОКУПАЕМ БЕНЗИН и ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО на заправке КРУПНЕЙШЕГО ПОСТАВЩИКА региона: допустим Гелиос. Если топливо не будут покупать долгий период – продавец будет вынужден снижать цены. Когда они снизят цены – другие продавцы будут вынуждены сделать то же самое! Но для достижения эффекта, нам нужно, чтобы эти компании лишились действительно тысяч клиентов. Несмотря на кажущуюся сложность, этого довольно легко достичь! Читайте дальше, чтобы узнать, что необходимо сделать! Отправьте это сообщения 30 своим знакомым! Если каждый из них перешлёт его хотя б следующим десяти (30 х 10 = 300) и так далее, то уже на 6-м кругу это сообщение достигнет 3 млн людей. Просто пересылайте это сообщение и люди перестанут покупать. Это всемирная акция! Если каждый, кому надоело платить корпорациям бешеную цену за бензин из недр СВОЕЙ Земли, перешлёт это сообщение следующим 10 людям – уже через неделю в этой акции будут участвовать 300 МИЛЛИОНОВ человек ! Могу спорить, что ты и не предполагал,что в тебе есть такой потенциал? В народе есть сила под которой сломается любая большая корпорация и даже система! Пусть сетевой маркетинг наконец-то заработает на пользу всем! Поверить и следовать акции! Поверь в свои силы и просто перешли, ПЕРЕШЛИ! этот текст дальше! Думаю, в этом есть смысл. Ну а "Гелиос"? Ничего личного - просто есть почти во всех регионах. Они то нас не жалеют! И не надо выступать с акциями протеста, чтобы они над нами в очередной раз посмеялись. Тихо, тупо объезжаем их заправки и ждем, когда у них мозги заработают. И помните - 1 тенге не деньги - пусть возвращаются хотя бы к прежним ценам в 100-110 тенге/литр