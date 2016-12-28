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Экономика
Курс тенге к рублю приближается к психологической отметке
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danilov 28 Декабря 2016 в 15:24:41
С начала года рубль укрепился к тенге с уровня 4,7 до 5,48 (по состоянию на 28 декабря) и в самое ближайшее время может достигнуть психологической отметки в 5,5. Корреспондент Tengrinews.kz попросил экспертов объяснить, с чем связан такой рывок российской валюты, и оценить, как такой курс влияет на экономику Казахстана.

По словам директора ТОО BRB Invest Галима Хусаинова, причины столь ощутимого укрепления рубля к тенге во многом связаны с тем, что в Казахстане и России отличается курсовая политика. В России курс валюты привязан к рынку и зависит от разных показателей, а в Казахстане он, в основном, привязан только к доллару.

"Если нефть дорожает - рубль укрепляется, если падает - рубль тоже падает. Проходят налоговые выплаты - рубль начинает укрепляться. А в казахстанской экономике выбрана политика ориентирования на доллар. Рубль лишь задает нам тренд, но к нему мы не привязываемся. Это объясняется тем, что основные энергоресурсы Казахстан экспортирует за доллары", - пояснил эксперт.

Cтарший аналитик "Альпари" Анна Бодрова констатировала, что рубль в целом завершает 2016 год заметным укреплением к торгуемым валютам разных стран. Это связано с сырьевой поддержкой и с тем, что российская экономика и политика не вызывали стрессов рубля .

"Рубль раньше, чем тенге, отпустили в свободное плавание, у него раньше прошел переходный стрессовый период, и раньше наступила фаза равновесия", - дополнила эксперт.

Оценивая курс в 5,5 тенге за рубль, Хусаинов высказал мнение, что для Казахстана - это не очень хорошо. Так как республика в достаточной мере зависит от российского импорта, сильная российская валюта приведет к повышению цен на многие продукты.

"Это и продукты питания, и ГСМ, и строительные материалы, и продукция легкой промышленности. Курс в 5,5 и выше будет разгонять инфляцию в стране. Здесь получается, что Нацбанк РК, с одной стороны, должен бороться с инфляцией, а с другой стороны, если допускать ослабление тенге по отношению к основному торговому партнеру по потребительской корзине, мы получим подорожание товаров в тенговом эквиваленте. Соответственно, будет прямое влияние на инфляцию в стране", - пояснил директор ТОО BRB Invest.

Эту точку зрения полностью разделяет экономист "Astana Best Consulting Group" Арман Байганов, который среди плюсов курса в 5,5 тенге за рубль видит только то, что казахстанские товаропроизводители станут более конкурентоспособными на рынке ЕАЭС.

Оценивая укрепление рубля, Байганов отметил, что если бы тенге также укреплялся к доллару, то курс к американской валюте в настоящий момент составлял бы 280-290 тенге. Он ожидает, что отметка в 5,5 будет достигнута в самое ближайшее время, а в 2017 году российская валюта продолжит укрепляться к тенге.

В свою очередь Хусаинов не думает, что ослабление тенге к рублю будет слишком сильным, потому что как только появятся сигналы по росту инфляции в Казахстане, тенге придется укреплять.

"Ручными методами комплексно вопрос с повышением цен не решится. Пример - ГСМ. Как только рубль укрепляется, наши начинают сдерживать цены, потом образуется дефицит и все равно повышаются цены. Тоже будет и с остальными товарами. Поэтому нельзя допустить сильное ослабление тенге по отношению к рублю", - резюмировал эксперт.

Бодрова же полагает, что сложившиеся тенденции в паре рубль/тенге, по всей видимости, сохранятся как минимум в первом квартале 2017 года. Дальше почти все будет зависеть от стоимости сырья и точности исполнения странами-нефтепроизводителями одобренных соглашений по заморозке объемов добычи нефти. Явных минусов или плюсов от усиления рубля в паре с тенге она не видит.

Ранее Байганов заявлял, что удорожание российской валюты будет оказывать давление на тенге в сторону понижения. Он тогда прогнозировал, что к концу года курс рубля может составить в пределах 5,20-5,40 тенге.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kurs-tenge-k-rublyu-priblijaetsya-k-psihologicheskoy-otmetke-309021/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Яшот 28.12.2016 в 15:43:55   # 569616
Наш президент в текущем году говорил, что мы никогда не жили так хорошо.
Как же он прав, боюсь что уже и не будем жить так хорошо.
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  Absolute 28.12.2016 в 15:54:47   # 569618
По всем прогнозам и сопоставлению стат.данных. Делаю вывод, что приближаемся к очень большой жопе. Открытие данного мероприятия начнется в 2017 году знаменательно под ЭКСПО!
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  гримм 28.12.2016 в 16:44:15   # 569626
кому то это выгодно завысить как можно больше слить все рублики и к экспо опустить на 3 тенге, это очень выгодно что бы туристы побольше валюты оставили!!!
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  Hairless 28.12.2016 в 17:07:22   # 569631
Количество паскудных новостей от правительства приближается к психологической отметке "пора валить".
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  Вилли 28.12.2016 в 18:17:21   # 569656
Цитата: Hairless от 28.12.2016 17:07:22
Количество паскудных новостей от правительства приближается к психологической отметке "пора валить".
Не подскадите жуда именно валить?
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  Zoggyla 28.12.2016 в 18:19:55   # 569657
Цитата: Вилли от 28.12.2016 18:17:21
Цитата: Hairless от 28.12.2016 17:07:22
Количество паскудных новостей от правительства приближается к психологической отметке "пора валить".
Не подскадите жуда именно валить?
В НЗ - там много симпатичных телочек.
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  Карл Зайцев 28.12.2016 в 18:58:07   # 569663
Цитата: Zoggyla от 28.12.2016 18:19:55
Цитата: Вилли от 28.12.2016 18:17:21
Цитата: Hairless от 28.12.2016 17:07:22
Количество паскудных новостей от правительства приближается к психологической отметке "пора валить".
Не подскадите жуда именно валить?
В НЗ - там много симпатичных телочек.

может он имеет ввиду правительство валить
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  Hairless 28.12.2016 в 19:01:03   # 569664
Цитата: Вилли от 28.12.2016 18:17:21
Цитата: Hairless от 28.12.2016 17:07:22
Количество паскудных новостей от правительства приближается к психологической отметке "пора валить".
Не подскадите жуда именно валить?

Это каждый решает для себя сам.
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  Сила 28.12.2016 в 19:03:25   # 569665
Многие в россию валят, но надо иметь в виду, там в парвительстве не лучше сидят, Вова за всеми не уследит, Россия большая, беспредела хватает не меньше чем у нас
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  Сладкая Вата 28.12.2016 в 19:39:00   # 569672
Цитата: Сила от 28.12.2016 19:03:25
Многие в россию валят, но надо иметь в виду, там в парвительстве не лучше сидят, Вова за всеми не уследит, Россия большая, беспредела хватает не меньше чем у нас


в Раше аналогичная ебатория. Может быть в МСК, СПБ и Казани, еще более менее, но в регионах, а тем более городах 100-300х тысячниках, бабла нет. Про деревни вообще молчу, туда едут отбитые люди. Ловить там нехуй.
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  старик 28.12.2016 в 19:41:08   # 569673
Quote:
, сильная российская валюта приведет к повышению цен на многие продукты.
Сильная приводит к повышению цен, слабая приводит к повышению цен, ну куды бедному хрестьянину подеваться?(к\ф Чапаев)
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  шымкентский 28.12.2016 в 20:02:21   # 569676
при слове "валить" либерал спрашивает - куда?
а патриот спрашивает - кого ?
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  Лысый 28.12.2016 в 20:06:12   # 569677
Ак жол всем поросятам.
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  КЕДЫ 28.12.2016 в 20:26:36   # 569684
Цитата: Сила от 28.12.2016 19:03:25
Многие в россию валят, но надо иметь в виду, там в парвительстве не лучше сидят, Вова за всеми не уследит, Россия большая, беспредела хватает не меньше чем у нас


хотите испортить себе и близким жизнь. причем без заднего хода, без второй попытки? милости просим
человек волен выбирать где жить и куда переезжать конечно. люди адекватные здесь, понимаю, что нахуй никому советы здесь не нужны. но если вам 30+, семья, работа. жилье- не ломайте себе жизнь.
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  КЕДЫ 28.12.2016 в 20:27:42   # 569685
кто то скажет дохуя умный что ли? соглашусь. но я приехал в свое время один, и близкий человек хорошего пинка для рывка дал. сейчас бы - ни за что.
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