Курс тенге к рублю приближается к психологической отметке

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danilov 28 Декабря 2016 в 15:24:41
По словам директора ТОО BRB Invest Галима Хусаинова, причины столь ощутимого укрепления рубля к тенге во многом связаны с тем, что в Казахстане и России отличается курсовая политика. В России курс валюты привязан к рынку и зависит от разных показателей, а в Казахстане он, в основном, привязан только к доллару.
"Если нефть дорожает - рубль укрепляется, если падает - рубль тоже падает. Проходят налоговые выплаты - рубль начинает укрепляться. А в казахстанской экономике выбрана политика ориентирования на доллар. Рубль лишь задает нам тренд, но к нему мы не привязываемся. Это объясняется тем, что основные энергоресурсы Казахстан экспортирует за доллары", - пояснил эксперт.
Cтарший аналитик "Альпари" Анна Бодрова констатировала, что рубль в целом завершает 2016 год заметным укреплением к торгуемым валютам разных стран. Это связано с сырьевой поддержкой и с тем, что российская экономика и политика не вызывали стрессов рубля .
"Рубль раньше, чем тенге, отпустили в свободное плавание, у него раньше прошел переходный стрессовый период, и раньше наступила фаза равновесия", - дополнила эксперт.
Оценивая курс в 5,5 тенге за рубль, Хусаинов высказал мнение, что для Казахстана - это не очень хорошо. Так как республика в достаточной мере зависит от российского импорта, сильная российская валюта приведет к повышению цен на многие продукты.
"Это и продукты питания, и ГСМ, и строительные материалы, и продукция легкой промышленности. Курс в 5,5 и выше будет разгонять инфляцию в стране. Здесь получается, что Нацбанк РК, с одной стороны, должен бороться с инфляцией, а с другой стороны, если допускать ослабление тенге по отношению к основному торговому партнеру по потребительской корзине, мы получим подорожание товаров в тенговом эквиваленте. Соответственно, будет прямое влияние на инфляцию в стране", - пояснил директор ТОО BRB Invest.
Эту точку зрения полностью разделяет экономист "Astana Best Consulting Group" Арман Байганов, который среди плюсов курса в 5,5 тенге за рубль видит только то, что казахстанские товаропроизводители станут более конкурентоспособными на рынке ЕАЭС.
Оценивая укрепление рубля, Байганов отметил, что если бы тенге также укреплялся к доллару, то курс к американской валюте в настоящий момент составлял бы 280-290 тенге. Он ожидает, что отметка в 5,5 будет достигнута в самое ближайшее время, а в 2017 году российская валюта продолжит укрепляться к тенге.
В свою очередь Хусаинов не думает, что ослабление тенге к рублю будет слишком сильным, потому что как только появятся сигналы по росту инфляции в Казахстане, тенге придется укреплять.
"Ручными методами комплексно вопрос с повышением цен не решится. Пример - ГСМ. Как только рубль укрепляется, наши начинают сдерживать цены, потом образуется дефицит и все равно повышаются цены. Тоже будет и с остальными товарами. Поэтому нельзя допустить сильное ослабление тенге по отношению к рублю", - резюмировал эксперт.
Бодрова же полагает, что сложившиеся тенденции в паре рубль/тенге, по всей видимости, сохранятся как минимум в первом квартале 2017 года. Дальше почти все будет зависеть от стоимости сырья и точности исполнения странами-нефтепроизводителями одобренных соглашений по заморозке объемов добычи нефти. Явных минусов или плюсов от усиления рубля в паре с тенге она не видит.
Ранее Байганов заявлял, что удорожание российской валюты будет оказывать давление на тенге в сторону понижения. Он тогда прогнозировал, что к концу года курс рубля может составить в пределах 5,20-5,40 тенге.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kurs-tenge-k-rublyu-priblijaetsya-k-psihologicheskoy-otmetke-309021/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Как же он прав, боюсь что уже и не будем жить так хорошо.
Цитата: Hairless от 28.12.2016 17:07:22Не подскадите жуда именно валить?
Количество паскудных новостей от правительства приближается к психологической отметке "пора валить".
Количество паскудных новостей от правительства приближается к психологической отметке "пора валить".
Цитата: Вилли от 28.12.2016 18:17:21В НЗ - там много симпатичных телочек.
Цитата: Hairless от 28.12.2016 17:07:22Не подскадите жуда именно валить?
Количество паскудных новостей от правительства приближается к психологической отметке "пора валить".
Количество паскудных новостей от правительства приближается к психологической отметке "пора валить".
Карл Зайцев 28.12.2016 в 18:58:07 # 569663
Цитата: Zoggyla от 28.12.2016 18:19:55
Цитата: Вилли от 28.12.2016 18:17:21В НЗ - там много симпатичных телочек.
Цитата: Hairless от 28.12.2016 17:07:22Не подскадите жуда именно валить?
Количество паскудных новостей от правительства приближается к психологической отметке "пора валить".
Количество паскудных новостей от правительства приближается к психологической отметке "пора валить".
может он имеет ввиду правительство валить
Цитата: Вилли от 28.12.2016 18:17:21
Цитата: Hairless от 28.12.2016 17:07:22Не подскадите жуда именно валить?
Количество паскудных новостей от правительства приближается к психологической отметке "пора валить".
Количество паскудных новостей от правительства приближается к психологической отметке "пора валить".
Это каждый решает для себя сам.
Сладкая Вата 28.12.2016 в 19:39:00 # 569672
Цитата: Сила от 28.12.2016 19:03:25
Многие в россию валят, но надо иметь в виду, там в парвительстве не лучше сидят, Вова за всеми не уследит, Россия большая, беспредела хватает не меньше чем у нас
Многие в россию валят, но надо иметь в виду, там в парвительстве не лучше сидят, Вова за всеми не уследит, Россия большая, беспредела хватает не меньше чем у нас
в Раше аналогичная ебатория. Может быть в МСК, СПБ и Казани, еще более менее, но в регионах, а тем более городах 100-300х тысячниках, бабла нет. Про деревни вообще молчу, туда едут отбитые люди. Ловить там нехуй.
, сильная российская валюта приведет к повышению цен на многие продукты.Сильная приводит к повышению цен, слабая приводит к повышению цен, ну куды бедному хрестьянину подеваться?(к\ф Чапаев)
шымкентский 28.12.2016 в 20:02:21 # 569676
а патриот спрашивает - кого ?
Цитата: Сила от 28.12.2016 19:03:25
Многие в россию валят, но надо иметь в виду, там в парвительстве не лучше сидят, Вова за всеми не уследит, Россия большая, беспредела хватает не меньше чем у нас
Многие в россию валят, но надо иметь в виду, там в парвительстве не лучше сидят, Вова за всеми не уследит, Россия большая, беспредела хватает не меньше чем у нас
хотите испортить себе и близким жизнь. причем без заднего хода, без второй попытки? милости просим
человек волен выбирать где жить и куда переезжать конечно. люди адекватные здесь, понимаю, что нахуй никому советы здесь не нужны. но если вам 30+, семья, работа. жилье- не ломайте себе жизнь.