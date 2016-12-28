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Доллар по 280 тенге: эксперты рассуждают о том, что ждет Казахстан в 2017
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danilov 28 Декабря 2016 в 23:14:34
Комментарии,
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Витал
28.12.2016 в 23:26:54
# 569713
да чо там 280 сразу 28 для кого эту херню снимают не понятно
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МишкаНаСевер
29.12.2016 в 00:12:53
# 569725
=) Интересно, что крохоборы придумают теперь, из-за цены растут
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Сладкая Вата
29.12.2016 в 01:32:26
# 569741
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