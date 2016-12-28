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Экономика
Доллар по 280 тенге: эксперты рассуждают о том, что ждет Казахстан в 2017
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danilov 28 Декабря 2016 в 23:14:34
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Витал 28.12.2016 в 23:26:54   # 569713
да чо там 280 сразу 28 для кого эту херню снимают не понятно
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  МишкаНаСевер 29.12.2016 в 00:12:53   # 569725
=) Интересно, что крохоборы придумают теперь, из-за цены растут
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  Сладкая Вата 29.12.2016 в 01:32:26   # 569741
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