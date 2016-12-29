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Экономика
Топ-менеджеры «дочки» «Байтерека» получили премии на 61 млн тенге
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danilov 29 Декабря 2016 в 14:12:16
Руководители АО «Инвестиционный фонд Казахстана», являющегося дочерней организацией «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», получили в качестве вознаграждения всего около 61 млн тенге, сообщает ИА «NewTimes.kz».

Члены правления и руководящие работники ИФК получили премии за хорошую работу в 2013 и 2014 годах. Общая сумма выплаченного вознаграждения равна 60 млн 969 тысячам 316 тенге.

«По итогам положительной финансовой деятельности за 2013 год, в соответствии с правилами труда, в мае 2014 года были произведены выплаты вознаграждения двум членам правления фонда в общей сумме 11 900 000 тенге.

По итогам 2014 года в июне 2015 года были произведены выплаты вознаграждения 12 руководящим работникам фонда. Пять членов правления фонда получили выплату вознаграждения в общей сумме 25 769 643 тенге, 7 руководящих сотрудников получили 23 299 673 тенге», ― сообщили в Фонде.

При этом, отметили в компании, по итогам 2015 года выплаты членам правления фонда не производились.

«В 2015 году АО «Инвестиционный фонд Казахстана» завершило финансовый год с убыточным показателем, в связи с чем, в соответствии с правилами труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников АО «Инвестиционный фонд Казахстана», премиальные выплаты членам правления фонда по итогам 2015 года не производились», ― добавили в ИФК.

В компании подчеркнули, что с 1 сентября 2016 года решением совета директоров фонда упразднены должности руководителя аппарата и управляющих директоров.

ИА «NewTimes.kz»
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ss720 29.12.2016 в 14:48:04   # 569851
почем родина?
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  KAN13 29.12.2016 в 14:51:06   # 569853

Смотря для кого .
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  Кирсан 29.12.2016 в 15:16:26   # 569862
Вот сразу вопрос вертится: ЗА ЧТО?
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  Денис222 29.12.2016 в 15:26:39   # 569866
Если бы было за что, их золотом осыпали...
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  Skeptik 29.12.2016 в 16:28:29   # 569878
Так они же сами себя и "вознаграждают"!
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  zergost 29.12.2016 в 17:52:28   # 569889
Кто ни будь, знает, как стать ТОП менеджером какой ни будь нац. компании…
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