Топ-менеджеры «дочки» «Байтерека» получили премии на 61 млн тенге

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danilov 29 Декабря 2016 в 14:12:16
Члены правления и руководящие работники ИФК получили премии за хорошую работу в 2013 и 2014 годах. Общая сумма выплаченного вознаграждения равна 60 млн 969 тысячам 316 тенге.
«По итогам положительной финансовой деятельности за 2013 год, в соответствии с правилами труда, в мае 2014 года были произведены выплаты вознаграждения двум членам правления фонда в общей сумме 11 900 000 тенге.
По итогам 2014 года в июне 2015 года были произведены выплаты вознаграждения 12 руководящим работникам фонда. Пять членов правления фонда получили выплату вознаграждения в общей сумме 25 769 643 тенге, 7 руководящих сотрудников получили 23 299 673 тенге», ― сообщили в Фонде.
При этом, отметили в компании, по итогам 2015 года выплаты членам правления фонда не производились.
«В 2015 году АО «Инвестиционный фонд Казахстана» завершило финансовый год с убыточным показателем, в связи с чем, в соответствии с правилами труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников АО «Инвестиционный фонд Казахстана», премиальные выплаты членам правления фонда по итогам 2015 года не производились», ― добавили в ИФК.
В компании подчеркнули, что с 1 сентября 2016 года решением совета директоров фонда упразднены должности руководителя аппарата и управляющих директоров.
ИА «NewTimes.kz»
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