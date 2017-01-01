В Казахстане прекратилась сборка внедорожников Тoyota Fortuner

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danilov 01 Января 2017 в 13:07:23
Рамный внедорожник Toyota Fortuner производился в Республике Казахстан на заводе «СарыаркаАвтоПром» (входит в «АгромашХолдинг») в Костанае. Сборка автомобилей стартовала летом 2014 года. Изначально планировалось, что предприятие будет выпускать порядка 3000 автомобилей в год. Однако на деле оказалась иначе. Как сообщают местные СМИ, за 2016 год завод выпустил менее трёх сотен машин. Ожидаемый высокий спрос на рамный внедорожник Toyota Fortuner не оправдался из-за высокой цены: за базовый вариант модели просили $39 200. В 2015 году компания пересмотрела ценник на модель, снизив его до $28 550. Продажи автомобиля выросли, но не глобально, по итогам года было продано порядка 570 машин.
В начале 2016 года компания Toyota Motor Corporation зафиксировала цены в тенге. Купить внедорожник Toyota Fortuner можно было за 7.9 млн тенге (порядка $23 600). Однако и это несильно помогло, по результатам 11 месяцев текущего года продажи модели упали более чем в два раза: за отсчётный период было продано менее 220 машин. В качестве сравнения: более дорогой внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, импортируемый в РК из Японии, за это же время разошёлся тиражом около 1 200 экземпляров.
Внедорожник Toyota Fortuner казахстанской сборки выпускался с одним двигателем. Это: четырехцилиндровый моторо 2TR-FE объемом 2,7 литра, развивающим 160 л.с. и 245 Нм крутящего момента. Как отмечают эксперты, причин отказа от производства модели в стране, как минимум две. Во-первых, автомобиль не пользовался значительным потребительским спросом. Во-вторых, скорое истечение срока действия сертификата соответствия модели Fortuner техническим регламентам Республики Казахстан. Произойдёт это в марте 2017 года, а получение нового сертификата обернётся необходимостью оснащать машину системой автоматического вызова экстренных оперативных служб ЭВАК и соответствующими затратами.
Что касается завода «СарыаркаАвтоПром». Теперь у предприятия новые приоритеты. В стране набирают популярность автомобили китайской марки JAC. В Костанае уже собирают несколько моделей бренда, а в апреле 2017 года должно начаться производство полного цикла — первенцем станет компактный кроссовер JAC S3. В перспективе — поставки этих машин в соседнюю Россию и Белоруссию.
http://newtimes.kz/eshche/avto/item/44476-v-kazakhstane-prekratilas-sborka-vnedorozhnikov-toyota-fortuner