Финляндия первой в мире начала платить гражданам базовый доход: 560 евро в месяц

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danilov 03 Января 2017 в 11:16:50
Первыми участниками эксперимента стали выбранные по жребию две тысячи безработных в возрасте от 25 до 58 лет. Финские власти в течение двух лет будут платить им по 560 евро (585 долларов) в месяц вне зависимости от того, найдут ли участники эксперимента себе работу или нет.
Разница по сравнению с пособием по безработице (его размер тоже 560 евро) в том, что нашедший работу сохраняет базовый доход. А в случае с пособием по безработице он должен учитывать, что, устроившись на работу, лишится его.
Получатели базового дохода освобождаются от необходимости собирать множество документов, подтверждающих их право на получение пособия по безработице. Государство же со своей стороны освобождается от необходимости тратить ресурсы на то, чтобы выяснять, занимается ли безработный активными поисками заработка, как этого требует законодательство.
При этом выплата базового дохода будет прекращена, если участник станет получать пособие по уходу за детьми дома, переедет за границу или начнет службу в армии.
Цель эксперимента - выяснить, найдут ли эти люди работу быстрее, чем те, кто получает традиционные пособия. Средняя зарплата в Финляндии составляет свыше трех тысяч евро.
По мнению критиков, если нововведение будет распространено на все население страны, то это будет стоить огромных денег. Кроме того, значительная часть денег из казны попадет в карман людям, которые могут обеспечить себя самостоятельно.
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 03.01.2017 в 11:42:33 # 570443
Первыми участниками эксперимента стали выбранные по жребию две тысячи безработных в возрасте от 25 до 58 лет. Финские власти в течение двух лет будут платить им по 560 евро (585 долларов) в месяц вне зависимости от того, найдут ли участники эксперимента себе работу или нет.
Первоначально планировалось 800 евро.
Quote:
Дискуссия о 550 евро в Финляндии ведется с прошлого года. Предполагалось, что каждый взрослый житель страны будет получать от государства по 550 евро в месяц. Эта сумма соответствует пособию по безработице, которое включает траты на еду, одежду, средства личной гигиены и прочие ежедневные расходы. Однако при этом финнам придется отказаться от любых других социальных пособий.
После доработок было решено запустить пилотный проект сроком на два года. В нем примут участие 10 тысяч финнов. Есть у этой инициативы и свои нюансы. К примеру, участники проекта, имеющие постоянный заработок, должны будут вернуть доход в виде повышенного налога. В то же время авторы инициативы рассчитывают, что денежные выплаты будут способствовать тому, чтобы получатели пособий по безработице без страха лишиться финансовой поддержки искали временную или краткосрочную работу.
...
Каждому финну будут платить по 550 евро https://rg.ru/2016/04/06/s-2017-goda-vse-grazhdane-finliandii-nachnut-poluchat-bazovyj-dohod.html
После доработок было решено запустить пилотный проект сроком на два года. В нем примут участие 10 тысяч финнов. Есть у этой инициативы и свои нюансы. К примеру, участники проекта, имеющие постоянный заработок, должны будут вернуть доход в виде повышенного налога. В то же время авторы инициативы рассчитывают, что денежные выплаты будут способствовать тому, чтобы получатели пособий по безработице без страха лишиться финансовой поддержки искали временную или краткосрочную работу.
...
Каждому финну будут платить по 550 евро https://rg.ru/2016/04/06/s-2017-goda-vse-grazhdane-finliandii-nachnut-poluchat-bazovyj-dohod.html
В целом, как понял, проект призван за счет бюджетных средств повысить товарооборот внутри страны. Опасающийся за свой завтрашний день лишний раз тратиться не будет.
Другое дело: как выросший доход остальных членов общества повлияет на цены в торговых сетях, ориентирующихся на платежеспособный спрос населения? И не придется ли в итоге повышать налоги?
ФИНЛЯНДИЯ НЕ СОБИРАЕТСЯ ПЛАТИТЬ КАЖДОМУ ЖИТЕЛЮ ПО 800 ЕВРО https://scandinews.fi/society/1387-finlyandiya-ne-sobiraetsya-platit-kazhdomu-zhitelyu-po-800-evro
...
Цель, стоящая перед экспертами - определить и сравнить различные варианты модернизации действующей финской социальной системы. Власти хотят её упростить таким образом, чтобы снизить расходы и простимулировать граждан к более активному поиску работы. Существующая в настоящее время в Финляндии (да и не в ней одной) система социальной защиты устроена так, что безработному часто нет никакого смысла менять свой общественный статус. Даже если денежная составляющая пособия не слишком велика, к ней часто прилагается масса «бонусов», вроде компенсации квартплаты и других расходов. Всё вместе складывается в довольно приличную сумму, которую не всегда может «перебить» предложение работодателя.
Предполагается, что фиксированная ежемесячная необлагаемая налогом выплата могла бы значительно упростить и удешевить социальную систему. «Для меня основной доход означает упрощение системы социального обеспечения,» - сказал глава финского кабинета Юха Сипиля.
В случае его введения, безусловный основной доход стали бы получать все граждане страны, вне зависимости от того, есть у них иные источники финансовых поступлений или нет. Финская государственная телекомпания Yle ( как и упомянутая выше The Telegraph) в конце октября сообщала, что сумма выплаты могла бы составить около 800 евро. По финским меркам это немного - во столько обойдётся ( если очень повезёт), например, аренда скромной двухкомнатной квартиры на окраине Хельсинки. Согласно недавно опубликованным статистическим данным, средняя зарплата в стране в 2015 году составляла 3 000 евро.
...
...
Цель, стоящая перед экспертами - определить и сравнить различные варианты модернизации действующей финской социальной системы. Власти хотят её упростить таким образом, чтобы снизить расходы и простимулировать граждан к более активному поиску работы. Существующая в настоящее время в Финляндии (да и не в ней одной) система социальной защиты устроена так, что безработному часто нет никакого смысла менять свой общественный статус. Даже если денежная составляющая пособия не слишком велика, к ней часто прилагается масса «бонусов», вроде компенсации квартплаты и других расходов. Всё вместе складывается в довольно приличную сумму, которую не всегда может «перебить» предложение работодателя.
Предполагается, что фиксированная ежемесячная необлагаемая налогом выплата могла бы значительно упростить и удешевить социальную систему. «Для меня основной доход означает упрощение системы социального обеспечения,» - сказал глава финского кабинета Юха Сипиля.
В случае его введения, безусловный основной доход стали бы получать все граждане страны, вне зависимости от того, есть у них иные источники финансовых поступлений или нет. Финская государственная телекомпания Yle ( как и упомянутая выше The Telegraph) в конце октября сообщала, что сумма выплаты могла бы составить около 800 евро. По финским меркам это немного - во столько обойдётся ( если очень повезёт), например, аренда скромной двухкомнатной квартиры на окраине Хельсинки. Согласно недавно опубликованным статистическим данным, средняя зарплата в стране в 2015 году составляла 3 000 евро.
...
Quote:
Подарил мне барин брюки — оторвал за это руки, подарил сапожки — оторвал и ножки...