Финляндия первой в мире начала платить гражданам базовый доход: 560 евро в месяц

Первыми участниками эксперимента стали выбранные по жребию две тысячи безработных в возрасте от 25 до 58 лет. Финские власти в течение двух лет будут платить им по 560 евро (585 долларов) в месяц вне зависимости от того, найдут ли участники эксперимента себе работу или нет.

Однако при этом финнам придется отказаться от любых других социальных пособий.

После доработок было решено запустить пилотный проект сроком на два года. В нем примут участие 10 тысяч финнов. Есть у этой инициативы и свои нюансы. К примеру, участники проекта, имеющие постоянный заработок, должны будут вернуть доход в виде повышенного налога. В то же время авторы инициативы рассчитывают, что денежные выплаты будут способствовать тому, чтобы получатели пособий по безработице без страха лишиться финансовой поддержки искали временную или краткосрочную работу.

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Каждому финну будут платить по 550 евро Дискуссия о 550 евро в Финляндии ведется с прошлого года. Предполагалось, что каждый взрослый житель страны будет получать от государства по 550 евро в месяц. Эта сумма соответствует пособию по безработице, которое включает траты на еду, одежду, средства личной гигиены и прочие ежедневные расходы.После доработок было решено запустить пилотный проект сроком на два года. В нем примут участие 10 тысяч финнов. Есть у этой инициативы и свои нюансы. К примеру,В то же время авторы инициативы рассчитывают, что денежные выплаты будут способствовать тому, чтобы получатели пособий по безработице без страха лишиться финансовой поддержки искали временную или краткосрочную работу....Каждому финну будут платить по 550 евро https://rg.ru/2016/04/06/s-2017-goda-vse-grazhdane-finliandii-nachnut-poluchat-bazovyj-dohod.html