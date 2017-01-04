Насколько вырастет цена авто после установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Ассоциация казахстанского автобизнеса - некоммерческая организация, основана в 2010 году, как добровольное объединение официальных дилеров, импортеров, дистрибьюторов автомобильного рынка РК. АКАБ ведет активную работу с государственными органами и национальной палатой предпринимателей, представляя десятки компаний, работающих в автобизнесе. Среди наших членов такие компании, как Astana Motors, Allur Group, СемАЗ, КАМАЗ-Инжиниринг и многие другие.