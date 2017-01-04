Насколько вырастет цена авто после установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

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Гоги80 04 Января 2017 в 11:26:48
«Техрегламент ТС 018/2011, вступивший в силу в январе 2015 года, требует в обязательном порядке установку систему спутниковой навигации с 2017 года для всех транспортных средств без исключения. Установкой систем спутникового мониторинга на новую автомобильную технику будут заниматься сами производители, в том числе и в Казахстане. Значительного влияния на стоимость авто не предвидится - удорожание составит порядка 100 тысяч тенге», - рассказали в пресс-службе.
Между тем, президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Андрей Лаврентьев по данному поводу отметил, что единая система быстрого реагирования однозначно нужна, поскольку нет ничего ценнее человеческих жизней.
«В такие моменты, когда каждая минута на счету, не думаю, что кого-то будет волновать стоимость установки. Зато со временем в лучшую сторону изменится статистика по ДТП. В сохранении жизни водителей на дорогах заинтересованы все», - сообщил он.
Ассоциация казахстанского автобизнеса - некоммерческая организация, основана в 2010 году, как добровольное объединение официальных дилеров, импортеров, дистрибьюторов автомобильного рынка РК. АКАБ ведет активную работу с государственными органами и национальной палатой предпринимателей, представляя десятки компаний, работающих в автобизнесе. Среди наших членов такие компании, как Astana Motors, Allur Group, СемАЗ, КАМАЗ-Инжиниринг и многие другие.
Источник: ИА "Казинформ"
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«В такие моменты, когда каждая минута на счету, не думаю, что кого-то будет волновать стоимость установки. Зато со временем в лучшую сторону изменится статистика по ДТП. В сохранении жизни водителей на дорогах заинтересованы все»... как это связано с установкой ГЛОННАС?
Ассоциация казахстанского автобизнеса - некоммерческая организация, основана в 2010 году, как добровольное объединение официальных дилеров, импортеров, дистрибьюторов автомобильного рынка РК. АКАБ ведет активную работу с государственными органами и национальной палатой предпринимателей, представляя десятки компаний, работающих в автобизнесе. Среди наших членов такие компании, как Astana Motors, Allur Group, СемАЗ, КАМАЗ-Инжиниринг и многие другие.эти слова меня и пугают...делается это для того что бы в страну не было ввоза поддержанных машин, а наши автобизнесмены проталкивали свой автопром который в полной жопе, пока продажи новых машин держались на уровне плана и государство получало достаточные налоги с их продаж и с завоза поддержанных машин все было нормально, как только государство и автодиллеры начали терять львиную долю прибыли все начали возбухать и приписывать к регламенту новые плюсики...от новых тазиков то больше прибыли и на всех хватало, а так какой нибудь Вася завез себе старенького бумера и дал государству всего госпошлину это никуда не годится, завтра то будет уже сотня таких Васей а там и тысяча...