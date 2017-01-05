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Гоги80 05 Января 2017 в 08:59:50
Инфляция в Республике Казахстан в 2016 году составила 8,5 процента. Цены на непродовольственные товары повысились на 9,5 процента, на платные услуги – на 6,1 процента.
С декабря 2015 года до декабря 2016 года повышение цен отмечено на: чай на 38,9 процента, крупы – на 31,3 процента, яйца – на 20,3 процента, хлеб – на 17,2 процента, сахар – на 17 процентов, кондитерские изделия – на 16,6 процента, овощи переработанные и консервированные – на 15,8 процента.
Картофель подорожал на 15,6 процента, мясо птицы – на 13,8 процента, прохладительные напитки – на 13,2 процента, масло подсолнечное – на 11,8 процента, макаронные изделия – на 11,3 процента, фруктовые и овощные соки – на 10,7 процента, булочные и мучные изделия – на 10,6 процента.
Прирост цен на лекарства составил 17,7 процента. Существенно за год подорожало дизельное топливо - на 38,2 процента, сжиженный газ в баллонах – на 16,1 процента.
В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию повысились на 25,2 процента, холодную воду – на 12,2 процента, вывоз мусора – на 11 процента, центральное отопление – на 8 процентов, горячую воду – на 7,8 процента, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 7,5 процента, электроэнергию – на 6,1 процента.
Уровень цен на услуги здравоохранения вырос на 10,1 процента, пассажирского транспорта – на 7,2 процента, услуги ресторанов и гостиниц, страхования, правовые услуги подорожали на 7 процентов. Также отмечается повышение цен в области отдыха, развлечений и культуры, образования, парикмахерских и заведений личного обслуживания.
Источник: tengrinews.kz
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Какие продукты подорожали в Казахстане за год
ВСЕ!!!