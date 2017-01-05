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Экономика
Как в Нигерии
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Гоги80 05 Января 2017 в 10:34:35
Почти половину своей зарплаты казахстанцы тратят на еду. Десятки тысяч тенге за раз мы оставляем в супермаркетах.

О том, что жители республики много тратят на еду - целых 43 процента от дохода семьи, говорит и мировая статистика. Примерно столько же денег отдают на приобретение продуктов питания жители Алжира, Камеруна, Кении, Нигерии. Между тем, расходы граждан США и Сингапура на еду составляют чуть более 6 процентов. Казахстанцы считают, что такие показатели сложились в силу маленьких зарплат.

В корзине среднестатистического казахстанца самый дорогой продукт - мясо. В комитете по статистике подсчитали, что в месяц на человека приходится около 6 кг мяса и мясопродуктов. На них он тратит в среднем 10 тысяч тенге. На овощи - 3000, фрукты - 5000, по 2000 тенге уходят на крупы и макароны. Есть еще молоко, хлеб, масло и сахар. Итого, в среднем на питание одного человека выходит около 30 тысяч тенге.

Экономисты говорят, что высокие траты на еду - показатель стран с неверными акцентами в экономике. Совет экспертов - уходить от импорта.

САНСЫЗБАЙ ЖИЕНТАЕВ, доктор экономических наук:

- Если мы будем от сырьевой направленности страны избавляться и постепенно переходить к экспорту именно готовых продуктов к потреблению и внутри себя эти продукты употреблять, то, естественно, уровень жизни населения будет расти.

Возможно, стоит прислушаться и выбирать отечественные продукты. Сэкономленное эксперты советуют откладывать на более крупные покупки.

Источник: 31 канал
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Temka 05.01.2017 в 10:38:08   # 570864
ну ну...и нам пихать продукты по цене экспорта...думаю господа ничего не изменится
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  Profi 05.01.2017 в 10:38:23   # 570865
и кто-то на кредиты, а кто на ком. услуги...
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  портфил 05.01.2017 в 10:45:29   # 570868
забанен до 05.02.2017 11:28:12
Цитата: Temka от 05.01.2017 10:38:08
ну ну...и нам пихать продукты по цене экспорта...думаю господа ничего не изменится


чушь, реально чушь несешь

смотри как у наших соседей в России - там наверно в курсе какие программы по импортузамещения идут, прям всё своё на столе и ценам подниматься не стоит -своё же всё))))

" 50% зарплаты уходит на еду: так бедно не жили 8 лет
Эксперты «МК»: доходы населения продолжат падать и в 2017 году

Население тратит на продукты питания практически половину своей зарплаты. Об этом свидетельствует исследование Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при президенте РФ. Согласно ему, кризис вынудил наших соотечественников отказаться от товаров не первой необходимости. Теперь гражданам доходов хватает только на покупку еды. Последний раз подобный антирекорд был зафиксирован в 2008 году."
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  Manitu 05.01.2017 в 10:47:50   # 570869
Quote:
Возможно, стоит прислушаться и выбирать отечественные продукты. Сэкономленное эксперты советуют откладывать на более крупные покупки.
На кол таких экспертов. Они вообще в курсе, что отечественное ни чуть не дешевле, а иногда и дороже импортного. Да и нет его этого самого отечественного. Quote:
Итого, в среднем на питание одного человека выходит около 30 тысяч тенге.
А если в семье 3 человека и один работающий. И зарплата не средняя по "Хабару", а реальная 60-70тыс. Или вообще 35-40. Тогда как быть? Тогда мы оказываемся ниже уровня этих самых африканских стран. Хотя нет, у них же Экспо нету.
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  портфил 05.01.2017 в 10:50:28   # 570871
забанен до 05.02.2017 11:28:12
по новости, то новость СТАРАЯ статистика практически не меняется
возьмем к примеру 2015 год

"Потребительские расходы населения Казахстана составляют 94% от доходов, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу саммита Ритейл Бизнес Казахстан-2015
Потребительские расходы населения составляют 94% от доходов. Казахстанцы тратят все. Это плохо. Если говорить о структуре расходов, то 42% из 94% тратится на еду. Во многих западных странах существует такой показатель: если на еду тратится 20% - это опасный признак. Что уже тогда говорить о Казахстане?"
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  alejio 05.01.2017 в 10:55:38   # 570873
Можно послать экспердов на мужской половой йух с такими советами? Процентов 80-90 приобретаемых продуктов - отечественные. Сомневаюсь, что экономя на остальных 10-20 можно купить что-либо существенное.
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  bozon house 05.01.2017 в 10:58:17   # 570875
Quote:
Как в Нигерии
некорректное сравнение, да мы тратим больше и будем тратить больше потому, что большая часть страны находится в резко континентальном климате. Нам нужно больше белковой пищи. Иначе не выжить.
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  Yerla 05.01.2017 в 11:05:37   # 570877
дааа лаааадно .. жрать нужно меньше и работать больше .. ДАЕШЬ СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ !!! ДАЕШЬ 10 норм за сутки !!! ДАЕШЬ таксование 23,5 часов в сутки !!! ДАЕШЬ работы офисного планктона 23,8 часов в сутки (ибо в офисе сидеть, не мешки таскать)!!! и т.д. и т.п.
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  Лысый 05.01.2017 в 11:07:19   # 570879
Цитата: bozon house от 05.01.2017 10:58:17
Quote:
Как в Нигерии
некорректное сравнение, да мы тратим больше и будем тратить больше потому, что большая часть страны находится в резко континентальном климате. Нам нужно больше белковой пищи. Иначе не выжить.


Я за то, что бы на питание тратилось больше, но против того что бы это составляло половину от моих доходов. Процентов 25 не более.
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  Прапор 05.01.2017 в 11:08:01   # 570880
По статистике средняя з/п 130000тг., половина уходит на еду - 30000(по той-же статистике). Вывод: эксперт - трепло, статистика врёт, короче, обсуждать нечего.
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  bozon house 05.01.2017 в 11:08:36   # 570881
Цитата: Лысый от 05.01.2017 11:07:19
Цитата: bozon house от 05.01.2017 10:58:17
Quote:
Как в Нигерии
некорректное сравнение, да мы тратим больше и будем тратить больше потому, что большая часть страны находится в резко континентальном климате. Нам нужно больше белковой пищи. Иначе не выжить.


Я за то, что бы на питание тратилось больше, но против того что бы это составляло половину от моих доходов. Процентов 25 не более.
Все это верно, но пока не судьба, вот в 2050 м - будет все как у Аннушки.
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  bozon house 05.01.2017 в 11:09:48   # 570883
Цитата: Прапор от 05.01.2017 11:08:01
По статистике средняя з/п 130000тг., половина уходит на еду - 30000(по той-же статистике). Вывод: эксперт - трепло, статистика врёт, короче, обсуждать нечего.
А вот тут начинает проявляться истинная средняя зарплата
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  Fotinij 05.01.2017 в 11:25:40   # 570893
Не зарплаты у нас маленькие, а цены на продукты завышенные. Пусть сделают продукты дешевле, тогда и нынешних зарплат будет хватать.
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  GoodZone 05.01.2017 в 11:54:39   # 570904
А что Нигерия в 50-ти самых самых? У нас же любят сравнивать нас с европой - "вот в европе", а тут - Нигерия... новый тренд? "А вот по сравнению с Нигерией..." - круто...
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  Денис222 05.01.2017 в 12:22:57   # 570915
В воспаленном мозге наших правителей мы страна первого мира, а по факту всего то третьего, как и Нигерия.
Нашему правительству нет дела до наших проблем, а мы все переливаем из пустого в порожнее...как выше было сказано о том как будет 2050, ждемсс... ну или 2100 год, какая вам нах разница! Платите дань и сопите в свои две дырки.
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  андремас 05.01.2017 в 14:40:23   # 570945
Цитата: Лысый от 05.01.2017 11:07:19
Цитата: bozon house от 05.01.2017 10:58:17
Quote:
Как в Нигерии
некорректное сравнение, да мы тратим больше и будем тратить больше потому, что большая часть страны находится в резко континентальном климате. Нам нужно больше белковой пищи. Иначе не выжить.


Я за то, что бы на питание тратилось больше, но против того что бы это составляло половину от моих доходов. Процентов 25 не более.


Лысый, тебе предложат меньше жрать. И делов то.

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