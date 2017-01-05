Цитата: bozon house от

Quote: Как в Нигерии некорректное сравнение, да мы тратим больше и будем тратить больше потому, что большая часть страны находится в резко континентальном климате. Нам нужно больше белковой пищи. Иначе не выжить. Quote:некорректное сравнение, да мы тратим больше и будем тратить больше потому, что большая часть страны находится в резко континентальном климате. Нам нужно больше белковой пищи. Иначе не выжить.

Я за то, что бы на питание тратилось больше, но против того что бы это составляло половину от моих доходов. Процентов 25 не более.