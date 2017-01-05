Как в Нигерии

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Гоги80 05 Января 2017 в 10:34:35
О том, что жители республики много тратят на еду - целых 43 процента от дохода семьи, говорит и мировая статистика. Примерно столько же денег отдают на приобретение продуктов питания жители Алжира, Камеруна, Кении, Нигерии. Между тем, расходы граждан США и Сингапура на еду составляют чуть более 6 процентов. Казахстанцы считают, что такие показатели сложились в силу маленьких зарплат.
В корзине среднестатистического казахстанца самый дорогой продукт - мясо. В комитете по статистике подсчитали, что в месяц на человека приходится около 6 кг мяса и мясопродуктов. На них он тратит в среднем 10 тысяч тенге. На овощи - 3000, фрукты - 5000, по 2000 тенге уходят на крупы и макароны. Есть еще молоко, хлеб, масло и сахар. Итого, в среднем на питание одного человека выходит около 30 тысяч тенге.
Экономисты говорят, что высокие траты на еду - показатель стран с неверными акцентами в экономике. Совет экспертов - уходить от импорта.
САНСЫЗБАЙ ЖИЕНТАЕВ, доктор экономических наук:
- Если мы будем от сырьевой направленности страны избавляться и постепенно переходить к экспорту именно готовых продуктов к потреблению и внутри себя эти продукты употреблять, то, естественно, уровень жизни населения будет расти.
Возможно, стоит прислушаться и выбирать отечественные продукты. Сэкономленное эксперты советуют откладывать на более крупные покупки.
Источник: 31 канал
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Temka от 05.01.2017 10:38:08
ну ну...и нам пихать продукты по цене экспорта...думаю господа ничего не изменится
ну ну...и нам пихать продукты по цене экспорта...думаю господа ничего не изменится
чушь, реально чушь несешь
смотри как у наших соседей в России - там наверно в курсе какие программы по импортузамещения идут, прям всё своё на столе и ценам подниматься не стоит -своё же всё))))
" 50% зарплаты уходит на еду: так бедно не жили 8 лет
Эксперты «МК»: доходы населения продолжат падать и в 2017 году
Население тратит на продукты питания практически половину своей зарплаты. Об этом свидетельствует исследование Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при президенте РФ. Согласно ему, кризис вынудил наших соотечественников отказаться от товаров не первой необходимости. Теперь гражданам доходов хватает только на покупку еды. Последний раз подобный антирекорд был зафиксирован в 2008 году."
Возможно, стоит прислушаться и выбирать отечественные продукты. Сэкономленное эксперты советуют откладывать на более крупные покупки.На кол таких экспертов. Они вообще в курсе, что отечественное ни чуть не дешевле, а иногда и дороже импортного. Да и нет его этого самого отечественного. Quote:
Итого, в среднем на питание одного человека выходит около 30 тысяч тенге.А если в семье 3 человека и один работающий. И зарплата не средняя по "Хабару", а реальная 60-70тыс. Или вообще 35-40. Тогда как быть? Тогда мы оказываемся ниже уровня этих самых африканских стран. Хотя нет, у них же Экспо нету.
возьмем к примеру 2015 год
"Потребительские расходы населения Казахстана составляют 94% от доходов, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу саммита Ритейл Бизнес Казахстан-2015
Потребительские расходы населения составляют 94% от доходов. Казахстанцы тратят все. Это плохо. Если говорить о структуре расходов, то 42% из 94% тратится на еду. Во многих западных странах существует такой показатель: если на еду тратится 20% - это опасный признак. Что уже тогда говорить о Казахстане?"
bozon house 05.01.2017 в 10:58:17 # 570875
Как в Нигериинекорректное сравнение, да мы тратим больше и будем тратить больше потому, что большая часть страны находится в резко континентальном климате. Нам нужно больше белковой пищи. Иначе не выжить.
Цитата: bozon house от 05.01.2017 10:58:17
Quote:
Quote:
Как в Нигериинекорректное сравнение, да мы тратим больше и будем тратить больше потому, что большая часть страны находится в резко континентальном климате. Нам нужно больше белковой пищи. Иначе не выжить.
Я за то, что бы на питание тратилось больше, но против того что бы это составляло половину от моих доходов. Процентов 25 не более.
bozon house 05.01.2017 в 11:08:36 # 570881
Цитата: Лысый от 05.01.2017 11:07:19Все это верно, но пока не судьба, вот в 2050 м - будет все как у Аннушки.
Я за то, что бы на питание тратилось больше, но против того что бы это составляло половину от моих доходов. Процентов 25 не более.
Цитата: bozon house от 05.01.2017 10:58:17
Quote:
Quote:
Как в Нигериинекорректное сравнение, да мы тратим больше и будем тратить больше потому, что большая часть страны находится в резко континентальном климате. Нам нужно больше белковой пищи. Иначе не выжить.
Я за то, что бы на питание тратилось больше, но против того что бы это составляло половину от моих доходов. Процентов 25 не более.
bozon house 05.01.2017 в 11:09:48 # 570883
Цитата: Прапор от 05.01.2017 11:08:01А вот тут начинает проявляться истинная средняя зарплата
По статистике средняя з/п 130000тг., половина уходит на еду - 30000(по той-же статистике). Вывод: эксперт - трепло, статистика врёт, короче, обсуждать нечего.
По статистике средняя з/п 130000тг., половина уходит на еду - 30000(по той-же статистике). Вывод: эксперт - трепло, статистика врёт, короче, обсуждать нечего.
Нашему правительству нет дела до наших проблем, а мы все переливаем из пустого в порожнее...как выше было сказано о том как будет 2050, ждемсс... ну или 2100 год, какая вам нах разница! Платите дань и сопите в свои две дырки.
Цитата: Лысый от 05.01.2017 11:07:19
Я за то, что бы на питание тратилось больше, но против того что бы это составляло половину от моих доходов. Процентов 25 не более.
Цитата: bozon house от 05.01.2017 10:58:17
Quote:
Quote:
Как в Нигериинекорректное сравнение, да мы тратим больше и будем тратить больше потому, что большая часть страны находится в резко континентальном климате. Нам нужно больше белковой пищи. Иначе не выжить.
Я за то, что бы на питание тратилось больше, но против того что бы это составляло половину от моих доходов. Процентов 25 не более.
Лысый, тебе предложат меньше жрать. И делов то.
"Нечего фуагра кушать и на крузаках кататься!"©
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