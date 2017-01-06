Казахстан попал в ТОП-5 самых дешёвых для жизни стран мира

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danilov 06 Января 2017 в 09:42:10
Казахстан занял четвёртое место в списке самых дешёвых для жизни стран мира по итогам 2016 года. По версии портала Numbeo, самые высокие цены на Бермудских островах, самые низкие – в Индии. Всего в списке 122 страны, которые сравнивали по таким параметрам, как стоимость аренды жилья, продуктов, поездки в общественном транспорте.
В ТОП-10 государств с самыми доступными ценами вошли Индия, Молдова, Пакистан, Казахстан, Непал, Украина, Грузия, Алжир, Азербайджан и Колумбия.
По данным портала, средняя стоимость бутылки воды в Казахстане 97 тенге, чашки капучино – 542 тенге, килограмма картошки – 119 тенге, проезда в автобусе – 80 тенге, абонемента в спортзал – 14 тысяч тенге, аренды однокомнатной квартиры в центре – 93 тысячи тенге.
С другого конца рейтинга расположились страны с самыми высокими ценами. Это Бермудские острова, Швейцария, Багамские острова, Норвегия, Исландия, Дания, Сингапур, Люксембург, Кувейт и Гонконг.
Numbeo – краудсорсинговый портал, аналитики которого изучают и сравнивают стоимость жилья, ряда товаров, коммунальных услуг, стоимость которых узнают из отзывов местных жителей.
https://informburo.kz/novosti/kazahstan-popal-v-top-5-samyh-deshyovyh-dlya-zhizni-stran-mira.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
КоТэ_НаРкОтЭ 06.01.2017 в 10:10:29 # 571119
Цитата: Manitu от 06.01.2017 09:50:40Имелось в виду наверное - накосить бабла где-нить в штатах или европе и на своем фальконе к нам на затарку
Цены сравнили, молодцы, а зарплаты? Сколько может купить картошки на свою зарплату простой американец и казахстанец?
Цены сравнили, молодцы, а зарплаты? Сколько может купить картошки на свою зарплату простой американец и казахстанец?