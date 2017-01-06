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Экономика
Казахстан попал в ТОП-5 самых дешёвых для жизни стран мира
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danilov 06 Января 2017 в 09:42:10
Цены в Казахстане по данным 2016 года на 60% ниже, чем в США.

Казахстан занял четвёртое место в списке самых дешёвых для жизни стран мира по итогам 2016 года. По версии портала Numbeo, самые высокие цены на Бермудских островах, самые низкие – в Индии. Всего в списке 122 страны, которые сравнивали по таким параметрам, как стоимость аренды жилья, продуктов, поездки в общественном транспорте.

В ТОП-10 государств с самыми доступными ценами вошли Индия, Молдова, Пакистан, Казахстан, Непал, Украина, Грузия, Алжир, Азербайджан и Колумбия.

По данным портала, средняя стоимость бутылки воды в Казахстане 97 тенге, чашки капучино – 542 тенге, килограмма картошки – 119 тенге, проезда в автобусе – 80 тенге, абонемента в спортзал – 14 тысяч тенге, аренды однокомнатной квартиры в центре – 93 тысячи тенге.

С другого конца рейтинга расположились страны с самыми высокими ценами. Это Бермудские острова, Швейцария, Багамские острова, Норвегия, Исландия, Дания, Сингапур, Люксембург, Кувейт и Гонконг.

Numbeo – краудсорсинговый портал, аналитики которого изучают и сравнивают стоимость жилья, ряда товаров, коммунальных услуг, стоимость которых узнают из отзывов местных жителей.

https://informburo.kz/novosti/kazahstan-popal-v-top-5-samyh-deshyovyh-dlya-zhizni-stran-mira.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 06.01.2017 в 09:50:40   # 571112
Цены сравнили, молодцы, а зарплаты? Сколько может купить картошки на свою зарплату простой американец и казахстанец?
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  КоТэ_НаРкОтЭ 06.01.2017 в 10:10:29   # 571119
непорядок, нужно повысить цены , как в сша
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  Zoggyla 06.01.2017 в 10:11:07   # 571120
Цитата: Manitu от 06.01.2017 09:50:40
Цены сравнили, молодцы, а зарплаты? Сколько может купить картошки на свою зарплату простой американец и казахстанец?
Имелось в виду наверное - накосить бабла где-нить в штатах или европе и на своем фальконе к нам на затарку
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  Samruk 06.01.2017 в 10:19:30   # 571124
проститутки стоили 10 тыщ и сейчас предлагают услуги за 10 тыщ. Так раньше это было 65 баксов, теперь же 30 баксов. В Европе около 100 баксов. Секс туризм развивается )))))))
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